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بعد 15 يوماً.. السلطات الأمنية بعسير تعثر على "آل مشيط" جثة متحللة

في وادي رجم جنوب شرق محايل.. وبحث مكثف لكشف ملابسات القضية

فتحت السلطات الأمنية بمنطقة عسير ملف التحقيق إثر عثورها على شاب متوفى بأحد الأودية بعد قرابة خمسة عشر يوماً من فقده.

وكانت الجهات الأمنية بالمنطقة وفريق ساعد للبحث والإنقاذ وفريق تطوعي آخر قد كثفوا من عمليات البحث والتحري عن الشاب عامر بن علي محمد آل مشيط الذي يبلغ من العمر 29 عاماً بعد فقده إلى أن تم العثور عليه بعد ظهر اليوم متوفى في وادي رجم جنوب شرق محايل، وجرى نقل جثته المتحللة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى محايل تمهيداً لفحصها من قبل الطبيب الشرعي وتحديد سبب الوفاة في الوقت الذي شرعت فيه الجهات المختصة في البحث والتحري لكشف ملابسات القضية للتأكد من وجود أي شبهة جنائية من عدمها.

من جانبها قالت مصادر "سبق" أن المتوفى قطع قرابة سبعة كيلومترات عن آخر مكان شوهد فيه مشيرة إلى أنه فقد في المنطقة الواقعة بين عقبة رجم في شعار ومحايل عسير.

وكان فريق ساعد التطوعي قد استخدم في عمليات البحث عن المفقود عدداً من الوسائل المتطورة بينها الكلاب المدربة وكاميرات التصوير الطائرة.

مفقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 15 يوماً.. السلطات الأمنية بعسير تعثر على "آل مشيط" جثة متحللة
سبق

فتحت السلطات الأمنية بمنطقة عسير ملف التحقيق إثر عثورها على شاب متوفى بأحد الأودية بعد قرابة خمسة عشر يوماً من فقده.

وكانت الجهات الأمنية بالمنطقة وفريق ساعد للبحث والإنقاذ وفريق تطوعي آخر قد كثفوا من عمليات البحث والتحري عن الشاب عامر بن علي محمد آل مشيط الذي يبلغ من العمر 29 عاماً بعد فقده إلى أن تم العثور عليه بعد ظهر اليوم متوفى في وادي رجم جنوب شرق محايل، وجرى نقل جثته المتحللة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى محايل تمهيداً لفحصها من قبل الطبيب الشرعي وتحديد سبب الوفاة في الوقت الذي شرعت فيه الجهات المختصة في البحث والتحري لكشف ملابسات القضية للتأكد من وجود أي شبهة جنائية من عدمها.

من جانبها قالت مصادر "سبق" أن المتوفى قطع قرابة سبعة كيلومترات عن آخر مكان شوهد فيه مشيرة إلى أنه فقد في المنطقة الواقعة بين عقبة رجم في شعار ومحايل عسير.

وكان فريق ساعد التطوعي قد استخدم في عمليات البحث عن المفقود عدداً من الوسائل المتطورة بينها الكلاب المدربة وكاميرات التصوير الطائرة.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
08:56 PM

بعد 15 يوماً.. السلطات الأمنية بعسير تعثر على "آل مشيط" جثة متحللة

في وادي رجم جنوب شرق محايل.. وبحث مكثف لكشف ملابسات القضية

A A A
محمد طيران - عسير
1
14,361

فتحت السلطات الأمنية بمنطقة عسير ملف التحقيق إثر عثورها على شاب متوفى بأحد الأودية بعد قرابة خمسة عشر يوماً من فقده.

وكانت الجهات الأمنية بالمنطقة وفريق ساعد للبحث والإنقاذ وفريق تطوعي آخر قد كثفوا من عمليات البحث والتحري عن الشاب عامر بن علي محمد آل مشيط الذي يبلغ من العمر 29 عاماً بعد فقده إلى أن تم العثور عليه بعد ظهر اليوم متوفى في وادي رجم جنوب شرق محايل، وجرى نقل جثته المتحللة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى محايل تمهيداً لفحصها من قبل الطبيب الشرعي وتحديد سبب الوفاة في الوقت الذي شرعت فيه الجهات المختصة في البحث والتحري لكشف ملابسات القضية للتأكد من وجود أي شبهة جنائية من عدمها.

من جانبها قالت مصادر "سبق" أن المتوفى قطع قرابة سبعة كيلومترات عن آخر مكان شوهد فيه مشيرة إلى أنه فقد في المنطقة الواقعة بين عقبة رجم في شعار ومحايل عسير.

وكان فريق ساعد التطوعي قد استخدم في عمليات البحث عن المفقود عدداً من الوسائل المتطورة بينها الكلاب المدربة وكاميرات التصوير الطائرة.

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