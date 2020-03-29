تنفذ وزارة النقل يوميًّا، أعمال التعقيم والتطهير على العبارات المغادرة لجزيرة فرسان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وتشمل عمليات التعقيم والتطهير: العبّارات وصالات السفر والمواقع التي يرتادها المسافرون؛ وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

شاهد كيف يتم تعقيم وتطهير عبارات النقل قبل كل رحلة في جازان فهد كاملي سبق 2020-03-29 تنفذ وزارة النقل يوميًّا، أعمال التعقيم والتطهير على العبارات المغادرة لجزيرة فرسان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتشمل عمليات التعقيم والتطهير: العبّارات وصالات السفر والمواقع التي يرتادها المسافرون؛ وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 05:46 PM

اخر تعديل 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 03:31 AM

شاهد كيف يتم تعقيم وتطهير عبارات النقل قبل كل رحلة في جازان ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا





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تنفذ وزارة النقل يوميًّا، أعمال التعقيم والتطهير على العبارات المغادرة لجزيرة فرسان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتشمل عمليات التعقيم والتطهير: العبّارات وصالات السفر والمواقع التي يرتادها المسافرون؛ وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.