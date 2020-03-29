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شاهد كيف يتم تعقيم وتطهير عبارات النقل قبل كل رحلة في جازان

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

تنفذ وزارة النقل يوميًّا، أعمال التعقيم والتطهير على العبارات المغادرة لجزيرة فرسان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل عمليات التعقيم والتطهير: العبّارات وصالات السفر والمواقع التي يرتادها المسافرون؛ وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

فيروس كورونا الجديد جزيرة فرسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد كيف يتم تعقيم وتطهير عبارات النقل قبل كل رحلة في جازان
سبق

تنفذ وزارة النقل يوميًّا، أعمال التعقيم والتطهير على العبارات المغادرة لجزيرة فرسان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل عمليات التعقيم والتطهير: العبّارات وصالات السفر والمواقع التي يرتادها المسافرون؛ وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:46 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:31 AM

شاهد كيف يتم تعقيم وتطهير عبارات النقل قبل كل رحلة في جازان

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

A A A
فهد كاملي - جازان
2
6,206

تنفذ وزارة النقل يوميًّا، أعمال التعقيم والتطهير على العبارات المغادرة لجزيرة فرسان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل عمليات التعقيم والتطهير: العبّارات وصالات السفر والمواقع التي يرتادها المسافرون؛ وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

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