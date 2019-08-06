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"الصحة" تعيد البصر لحاج تركي تعرض لانفصال في الشبكية

بفضل من الله نجح فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إعادة البصر إلى حاج تركي تعرض لانفصال في شبكية العين.

وأوضحت “الصحة" أن الحاج كان قد أجرى عملية سابقة للعين في بلاده، وقبل ثلاثة أيام تعرض لانفصال في الشبكية تسبب في ضعف نظره بدرجة كبيرة حيث أُدخل لأحد مستشفيات مكة المكرمة؛ وتم تحويله لمدينة الملك عبدالله الطبية، حيث خضع لعملية فورية في مركز صحة العين تكللت بالنجاح ولله الحمد .

وأوضحت "الصحة" أن الحاج استعاد النظر بدرجة كبيرة وغادر المدينة الطبية لمقر إقامته لإكمال مناسك الحج.

من جهة أخرى أكد الحاج التركي "محمد" أنه كان يعاني بسبب ضعف النظر بشكل كبير، وبعد إجراء العملية تمكن من النظر بشكل جيّد، فيما عبّر عن سعادته الكبيرة، مشيدًا بحسن التعامل مع حالته والخدمات التي قدمت له.

يُذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت جميع الإمكانات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عاليًا وإمكانات كبيرة بدعم كبير وغير محدود من وزارة الصحة لتقديم كل الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.

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"الصحة" تعيد البصر لحاج تركي تعرض لانفصال في الشبكية
سبق

بفضل من الله نجح فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إعادة البصر إلى حاج تركي تعرض لانفصال في شبكية العين.

وأوضحت “الصحة" أن الحاج كان قد أجرى عملية سابقة للعين في بلاده، وقبل ثلاثة أيام تعرض لانفصال في الشبكية تسبب في ضعف نظره بدرجة كبيرة حيث أُدخل لأحد مستشفيات مكة المكرمة؛ وتم تحويله لمدينة الملك عبدالله الطبية، حيث خضع لعملية فورية في مركز صحة العين تكللت بالنجاح ولله الحمد .

وأوضحت "الصحة" أن الحاج استعاد النظر بدرجة كبيرة وغادر المدينة الطبية لمقر إقامته لإكمال مناسك الحج.

من جهة أخرى أكد الحاج التركي "محمد" أنه كان يعاني بسبب ضعف النظر بشكل كبير، وبعد إجراء العملية تمكن من النظر بشكل جيّد، فيما عبّر عن سعادته الكبيرة، مشيدًا بحسن التعامل مع حالته والخدمات التي قدمت له.

يُذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت جميع الإمكانات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عاليًا وإمكانات كبيرة بدعم كبير وغير محدود من وزارة الصحة لتقديم كل الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
10:57 PM

"الصحة" تعيد البصر لحاج تركي تعرض لانفصال في الشبكية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
1,167

بفضل من الله نجح فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إعادة البصر إلى حاج تركي تعرض لانفصال في شبكية العين.

وأوضحت “الصحة" أن الحاج كان قد أجرى عملية سابقة للعين في بلاده، وقبل ثلاثة أيام تعرض لانفصال في الشبكية تسبب في ضعف نظره بدرجة كبيرة حيث أُدخل لأحد مستشفيات مكة المكرمة؛ وتم تحويله لمدينة الملك عبدالله الطبية، حيث خضع لعملية فورية في مركز صحة العين تكللت بالنجاح ولله الحمد .

وأوضحت "الصحة" أن الحاج استعاد النظر بدرجة كبيرة وغادر المدينة الطبية لمقر إقامته لإكمال مناسك الحج.

من جهة أخرى أكد الحاج التركي "محمد" أنه كان يعاني بسبب ضعف النظر بشكل كبير، وبعد إجراء العملية تمكن من النظر بشكل جيّد، فيما عبّر عن سعادته الكبيرة، مشيدًا بحسن التعامل مع حالته والخدمات التي قدمت له.

يُذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت جميع الإمكانات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عاليًا وإمكانات كبيرة بدعم كبير وغير محدود من وزارة الصحة لتقديم كل الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.

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