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حادث معلمات الليث.. مغادرة 3 منهن المستشفى وتنويم الرابعة

تعاني من كسر في الكاحل .. والسائق أصيب برضوض مختلفة بجسده

غادر ثلاث معلمات من المصابات في حادث الانقلاب الذي وقع صباح اليوم شرق الليث، مستشفى الليث العام، بعد أن أجريت لهن الفحوصات الطبية اللازمة والتي أثبتت سلامتهن، فيما قرر الأطباء تنويم المعلمة الرابعة التي تعاني من كسر في الكاحل، وكذلك السائق الذي يعاني من رضوض مختلفة في أنحاء متفرقة من جسده .
وكانت 5 معلمات من مدرسة (سوق جدم ٧٥ كلم) شرق الليث قد تعرضن لحادث انقلاب صباح اليوم الاثنين بالقرب من مدرستهن، وذلك بعد أن فقد قائد المركبة التي تقلهن السيطرة عليها مما تسبب في اصطدامها بصخرة قبل انقلابها .

حادث انقلاب الليث مستشفى الليث العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث معلمات الليث.. مغادرة 3 منهن المستشفى وتنويم الرابعة
سبق

غادر ثلاث معلمات من المصابات في حادث الانقلاب الذي وقع صباح اليوم شرق الليث، مستشفى الليث العام، بعد أن أجريت لهن الفحوصات الطبية اللازمة والتي أثبتت سلامتهن، فيما قرر الأطباء تنويم المعلمة الرابعة التي تعاني من كسر في الكاحل، وكذلك السائق الذي يعاني من رضوض مختلفة في أنحاء متفرقة من جسده .
وكانت 5 معلمات من مدرسة (سوق جدم ٧٥ كلم) شرق الليث قد تعرضن لحادث انقلاب صباح اليوم الاثنين بالقرب من مدرستهن، وذلك بعد أن فقد قائد المركبة التي تقلهن السيطرة عليها مما تسبب في اصطدامها بصخرة قبل انقلابها .

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
02:22 PM

حادث معلمات الليث.. مغادرة 3 منهن المستشفى وتنويم الرابعة

تعاني من كسر في الكاحل .. والسائق أصيب برضوض مختلفة بجسده

A A A
عوض الفهمي - الليث
10
6,419

غادر ثلاث معلمات من المصابات في حادث الانقلاب الذي وقع صباح اليوم شرق الليث، مستشفى الليث العام، بعد أن أجريت لهن الفحوصات الطبية اللازمة والتي أثبتت سلامتهن، فيما قرر الأطباء تنويم المعلمة الرابعة التي تعاني من كسر في الكاحل، وكذلك السائق الذي يعاني من رضوض مختلفة في أنحاء متفرقة من جسده .
وكانت 5 معلمات من مدرسة (سوق جدم ٧٥ كلم) شرق الليث قد تعرضن لحادث انقلاب صباح اليوم الاثنين بالقرب من مدرستهن، وذلك بعد أن فقد قائد المركبة التي تقلهن السيطرة عليها مما تسبب في اصطدامها بصخرة قبل انقلابها .

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