عقبة "قدران خلال" تشهد انقلاب مركبة مهندس المشروع.. بعد أيام من سيارة للبلدية

جرى تحويل السير عبر مسار آخر أشد خطورة.. والأهالي يناشدون بتمهيده

تسببت عقبة قدران بمركز قنا اليوم في انقلاب مركبة تتبع لأحد مهندسي المشروع، الذي شهد عدداً من الحوادث، ويأتي هذا الحادث بعد قرابة 18 يوماً على انقلاب مركبة لـ"بلدية قنا" كانت في طريقها لتهيئة وتجهيز موقع للعيد بالمركز.

وعلمت مصادر "سبق" أنه جرى نقل المهندس المشرف على تنفيذ مشروع العقبة إلى أحد المستشفيات الخاصة بمحايل عسير بعد أن انحرفت مركبته من أعلى العقبة واستقرت في منحدر صخري.

وكان قد أوضح رئيس بلدية قنا إبراهيم بن عبدالخالق الحفظي، في وقت سابق أن فرقة البلدية التي شهدت الانقلاب بالعقبة في آخر يوم برمضان كانت في طريقها لتجهيز موقع لاحتفالات العيد بالمركز، إلا أنهم نجوا ولله الحمد، ولم يصابوا بأذى.

وكان المشروع قد اعتمد قبل ست سنوات، إلا أن العمل به توقف طيلة السنوات الست لتعاود الشركة المنفذة العمل قبل خمسة أشهر، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مواطنون إنه تم تحويل سير المركبات إلى مسار آخر أشد وعورة من الطريق الذي يجري العمل به دون أن يتم تمهيده ما ينذر بكوارث جديدة، مطالبين الجهات ذات العلاقة بتمهيد الطريق حفاظاً على أرواح سالكيه وممتلكاتهم.