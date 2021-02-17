النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إسبانيا.. التحقيق مع حزب "فوكس" القومي المتطرف بتهمة معاداة الإسلام والمسلمين

في دعوى رفعتها المنظمات الإسلامية

أعلنت السلطات الإسبانية شروعها في التحقيق مع قيادة حزب "فوكس" القومي المتطرف، بتهمة معاداة المسلمين والإسلام في حملته الانتخابية.

وكان الحزب الإسباني قد اعتبر في حملته الانتخابية بإقليم كتالونيا؛ الذي يعيش فيه 2.1 مليون مسلم، أن "الأسلمة تشكّل خطراً على القيم الإسبانية والأوروبية"، وأن "عداء المسلمين أمرٌ واجب".

ووردت في الخطاب الانتخابي للحزب المتطرف، الدعوة إلى عداء المسلمين ورفع شعار "لا للأسلمة".

وكان اتحاد الجمعيات الإسلامية، وفيدرالية المجلس الإسلامي، والفيدرالية الإسلامية، قد رفعوا دعوى ضد الحزب بتهمة الترويج لعداء المسلمين.

وعلّقت شركة "تويتر" الحساب الرسمي لحزب "فوكس"، بسبب تغريدة عن المسلمين "انتهكت قواعد خطاب الكراهية".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إسبانيا.. التحقيق مع حزب "فوكس" القومي المتطرف بتهمة معاداة الإسلام والمسلمين
سبق

أعلنت السلطات الإسبانية شروعها في التحقيق مع قيادة حزب "فوكس" القومي المتطرف، بتهمة معاداة المسلمين والإسلام في حملته الانتخابية.

وكان الحزب الإسباني قد اعتبر في حملته الانتخابية بإقليم كتالونيا؛ الذي يعيش فيه 2.1 مليون مسلم، أن "الأسلمة تشكّل خطراً على القيم الإسبانية والأوروبية"، وأن "عداء المسلمين أمرٌ واجب".

ووردت في الخطاب الانتخابي للحزب المتطرف، الدعوة إلى عداء المسلمين ورفع شعار "لا للأسلمة".

وكان اتحاد الجمعيات الإسلامية، وفيدرالية المجلس الإسلامي، والفيدرالية الإسلامية، قد رفعوا دعوى ضد الحزب بتهمة الترويج لعداء المسلمين.

وعلّقت شركة "تويتر" الحساب الرسمي لحزب "فوكس"، بسبب تغريدة عن المسلمين "انتهكت قواعد خطاب الكراهية".

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:32 AM

إسبانيا.. التحقيق مع حزب "فوكس" القومي المتطرف بتهمة معاداة الإسلام والمسلمين

في دعوى رفعتها المنظمات الإسلامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
254

أعلنت السلطات الإسبانية شروعها في التحقيق مع قيادة حزب "فوكس" القومي المتطرف، بتهمة معاداة المسلمين والإسلام في حملته الانتخابية.

وكان الحزب الإسباني قد اعتبر في حملته الانتخابية بإقليم كتالونيا؛ الذي يعيش فيه 2.1 مليون مسلم، أن "الأسلمة تشكّل خطراً على القيم الإسبانية والأوروبية"، وأن "عداء المسلمين أمرٌ واجب".

ووردت في الخطاب الانتخابي للحزب المتطرف، الدعوة إلى عداء المسلمين ورفع شعار "لا للأسلمة".

وكان اتحاد الجمعيات الإسلامية، وفيدرالية المجلس الإسلامي، والفيدرالية الإسلامية، قد رفعوا دعوى ضد الحزب بتهمة الترويج لعداء المسلمين.

وعلّقت شركة "تويتر" الحساب الرسمي لحزب "فوكس"، بسبب تغريدة عن المسلمين "انتهكت قواعد خطاب الكراهية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,549

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة