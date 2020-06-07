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"شاومي" تحصل على براءة اختراع لهاتف قابل للطي

يأتي بتصميمات عديدة أبرزها التصميم الصدفي

سجلت شركة "شاومي" الصينية الرائدة براءة اختراع جديدة لهاتف جديدة "قابل للطي" يوصف بأنه سيكون "ثوري".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن براءة الاختراع الجديدة، تجعل من هاتف "شاومي" المرتقب أقرب الشبه بهاتف "هواوي ميت إكس".

وتظهر براءة الاختراع أن هاتف شاومي القابل للطي يأتي بتصميمات عديدة أبرزها التصميم الصدفي.

ولكن تظهر رسومات براءة الاختراع تحسينات كبيرة في هاتف شاومي، خاصة فيما يتعلق بالشاشة القابلة للطي من الخارج، والشريط المفترض أن يتم تعليق الهاتف عليه الذي يبدو أنه أكثر مرونة وقوة.

ويظهر من هذا التصميم أنه لا يوجد كاميرا أمامية "سيلفي"، بل يوجد 4 كاميرات أساسية للهاتف يمكن استخدامها في الجهة الأمامية والخلفية.

ويوجد في هاتف شاومي القابل للطي منفذ شحن في الجزء السفلي بجوار مقبض الكاميرا.

كما يبدو من التصميم المسرب أنه يعتمد على آليات جديدة متقدمة، مثل آلية "فالكون وينغ" التي تسمح بتقديم تقنية التفاف للشاشة من الجهتين الأمامية والخلفية مميزة، بحيث يمكن أن تتحول الشاشة عن فتحها إلى ما يشبه سطح الكمبيوتر اللوحي الكبير.

ومن المتوقع أن تطرح "شاومي" هاتفها القابل للطي بسعر تنافسي كبير، وأقل بصورة كبيرة من هاتف "هواوي ميت إكس" الذي تم طرحه بسعر يصل إلى 2700 دولار أمريكي.

شركة شاومي الصينية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"شاومي" تحصل على براءة اختراع لهاتف قابل للطي
سبق

سجلت شركة "شاومي" الصينية الرائدة براءة اختراع جديدة لهاتف جديدة "قابل للطي" يوصف بأنه سيكون "ثوري".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن براءة الاختراع الجديدة، تجعل من هاتف "شاومي" المرتقب أقرب الشبه بهاتف "هواوي ميت إكس".

وتظهر براءة الاختراع أن هاتف شاومي القابل للطي يأتي بتصميمات عديدة أبرزها التصميم الصدفي.

ولكن تظهر رسومات براءة الاختراع تحسينات كبيرة في هاتف شاومي، خاصة فيما يتعلق بالشاشة القابلة للطي من الخارج، والشريط المفترض أن يتم تعليق الهاتف عليه الذي يبدو أنه أكثر مرونة وقوة.

ويظهر من هذا التصميم أنه لا يوجد كاميرا أمامية "سيلفي"، بل يوجد 4 كاميرات أساسية للهاتف يمكن استخدامها في الجهة الأمامية والخلفية.

ويوجد في هاتف شاومي القابل للطي منفذ شحن في الجزء السفلي بجوار مقبض الكاميرا.

كما يبدو من التصميم المسرب أنه يعتمد على آليات جديدة متقدمة، مثل آلية "فالكون وينغ" التي تسمح بتقديم تقنية التفاف للشاشة من الجهتين الأمامية والخلفية مميزة، بحيث يمكن أن تتحول الشاشة عن فتحها إلى ما يشبه سطح الكمبيوتر اللوحي الكبير.

ومن المتوقع أن تطرح "شاومي" هاتفها القابل للطي بسعر تنافسي كبير، وأقل بصورة كبيرة من هاتف "هواوي ميت إكس" الذي تم طرحه بسعر يصل إلى 2700 دولار أمريكي.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
04:00 PM

"شاومي" تحصل على براءة اختراع لهاتف قابل للطي

يأتي بتصميمات عديدة أبرزها التصميم الصدفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت شركة "شاومي" الصينية الرائدة براءة اختراع جديدة لهاتف جديدة "قابل للطي" يوصف بأنه سيكون "ثوري".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن براءة الاختراع الجديدة، تجعل من هاتف "شاومي" المرتقب أقرب الشبه بهاتف "هواوي ميت إكس".

وتظهر براءة الاختراع أن هاتف شاومي القابل للطي يأتي بتصميمات عديدة أبرزها التصميم الصدفي.

ولكن تظهر رسومات براءة الاختراع تحسينات كبيرة في هاتف شاومي، خاصة فيما يتعلق بالشاشة القابلة للطي من الخارج، والشريط المفترض أن يتم تعليق الهاتف عليه الذي يبدو أنه أكثر مرونة وقوة.

ويظهر من هذا التصميم أنه لا يوجد كاميرا أمامية "سيلفي"، بل يوجد 4 كاميرات أساسية للهاتف يمكن استخدامها في الجهة الأمامية والخلفية.

ويوجد في هاتف شاومي القابل للطي منفذ شحن في الجزء السفلي بجوار مقبض الكاميرا.

كما يبدو من التصميم المسرب أنه يعتمد على آليات جديدة متقدمة، مثل آلية "فالكون وينغ" التي تسمح بتقديم تقنية التفاف للشاشة من الجهتين الأمامية والخلفية مميزة، بحيث يمكن أن تتحول الشاشة عن فتحها إلى ما يشبه سطح الكمبيوتر اللوحي الكبير.

ومن المتوقع أن تطرح "شاومي" هاتفها القابل للطي بسعر تنافسي كبير، وأقل بصورة كبيرة من هاتف "هواوي ميت إكس" الذي تم طرحه بسعر يصل إلى 2700 دولار أمريكي.

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