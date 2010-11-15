النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملك الأردن يعفو عن 155 محكومًا بإطالة اللسان عليه

وجه بدراسة جميع القضايا قبل شهر

أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم "الأحد"، عفوًا خاصًا عن 155 محكومًا بجرم "إطالة اللسان" على الملك، وإسقاط كل العقوبات المترتبة؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووجه الملك عبدالله الشهر الماضي بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان التي صدرت فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك، شفويًا، أو خطيًا، أو إلكترونيًا، أو عبر صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.

وللملك طبقًا للدستور حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ملك الأردن يعفو عن 155 محكومًا بإطالة اللسان عليه
سبق

أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم "الأحد"، عفوًا خاصًا عن 155 محكومًا بجرم "إطالة اللسان" على الملك، وإسقاط كل العقوبات المترتبة؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووجه الملك عبدالله الشهر الماضي بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان التي صدرت فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك، شفويًا، أو خطيًا، أو إلكترونيًا، أو عبر صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.

وللملك طبقًا للدستور حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
09:47 PM

ملك الأردن يعفو عن 155 محكومًا بإطالة اللسان عليه

وجه بدراسة جميع القضايا قبل شهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
3,646

أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم "الأحد"، عفوًا خاصًا عن 155 محكومًا بجرم "إطالة اللسان" على الملك، وإسقاط كل العقوبات المترتبة؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووجه الملك عبدالله الشهر الماضي بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان التي صدرت فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك، شفويًا، أو خطيًا، أو إلكترونيًا، أو عبر صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.

وللملك طبقًا للدستور حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,460
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,146
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,160
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,215

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة