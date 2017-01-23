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شاهد .. نائب أمير مكة يقوم بجولة ميدانية على المسجد الحرام

اطلع على الجهود الأمنية المبذولة

قال حساب إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في تويتر، بأن نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان قام بجولة تفقدية اليوم.

واشتملت المواقع التي زارها نائب أمير مكة: المسجد الحرام، كما زار غرفة عمليات أمن الحرم ووقف ميدانيًّا على الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية، واطّلع على خطط إدارة الحشود، وتفقد مرافق التوسعة السعودية الثالثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. نائب أمير مكة يقوم بجولة ميدانية على المسجد الحرام
سبق

قال حساب إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في تويتر، بأن نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان قام بجولة تفقدية اليوم.

واشتملت المواقع التي زارها نائب أمير مكة: المسجد الحرام، كما زار غرفة عمليات أمن الحرم ووقف ميدانيًّا على الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية، واطّلع على خطط إدارة الحشود، وتفقد مرافق التوسعة السعودية الثالثة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
10:03 PM

شاهد .. نائب أمير مكة يقوم بجولة ميدانية على المسجد الحرام

اطلع على الجهود الأمنية المبذولة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
10,010

قال حساب إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في تويتر، بأن نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان قام بجولة تفقدية اليوم.

واشتملت المواقع التي زارها نائب أمير مكة: المسجد الحرام، كما زار غرفة عمليات أمن الحرم ووقف ميدانيًّا على الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية، واطّلع على خطط إدارة الحشود، وتفقد مرافق التوسعة السعودية الثالثة.

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