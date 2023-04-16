النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالات التعافي من "كورونا" في المملكة تقترب من حاجز الألف

الرياض في المقدمة بـ403 تليها جدة بـ196 ثم مكة بـ125 حالة

اقترب معدل حالات التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة، إلى "ألف حالة"؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 990 حالة منذ بداية الفيروس، حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 403 حالات، تلتها جدة بـ196 حالة، ثم مكة المكرمة بـ125 حالة.

وتوزعت باقي حالات التعافي على 21 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حالات التعافي من "كورونا" في المملكة تقترب من حاجز الألف
سبق

اقترب معدل حالات التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة، إلى "ألف حالة"؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 990 حالة منذ بداية الفيروس، حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 403 حالات، تلتها جدة بـ196 حالة، ثم مكة المكرمة بـ125 حالة.

وتوزعت باقي حالات التعافي على 21 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:42 PM

حالات التعافي من "كورونا" في المملكة تقترب من حاجز الألف

الرياض في المقدمة بـ403 تليها جدة بـ196 ثم مكة بـ125 حالة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,458

اقترب معدل حالات التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة، إلى "ألف حالة"؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 990 حالة منذ بداية الفيروس، حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 403 حالات، تلتها جدة بـ196 حالة، ثم مكة المكرمة بـ125 حالة.

وتوزعت باقي حالات التعافي على 21 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,169
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة