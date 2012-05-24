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"حساب المواطن": لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم

طالب بضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات

أوضح حساب المواطن أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم في برنامج حساب المواطن.

وتفصيلاً، قال حساب المواطن على "تويتر": "يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، شاملاً التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات".

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"حساب المواطن": لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم
سبق

أوضح حساب المواطن أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم في برنامج حساب المواطن.

وتفصيلاً، قال حساب المواطن على "تويتر": "يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، شاملاً التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات".

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
08:42 PM

"حساب المواطن": لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم

طالب بضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
1,807

أوضح حساب المواطن أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم في برنامج حساب المواطن.

وتفصيلاً، قال حساب المواطن على "تويتر": "يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، شاملاً التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات".

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