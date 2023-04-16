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سامي الجابر.. ثالث أفضل لاعب آسيوي شارك في نهائيات كأس العالم

بحسب استفتاء الاتحاد الآسيوي.. ضمن أفضل نجوم القارة

حل نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق سامي الجابر في المرتبة الثالثة ضمن أبرز نجوم قارة آسيا مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الاتحاد القاري قد طرح أسماء خمسة لاعبين اعتبرهم الأفضل في القارة وأجرى تصويت للمشاركة في تقييم اللاعبين واختيار الأبرز بينهم من خلال استطلاع أراء الجماهير إضافة لرأي مجموعة من الخبراء الفنيين.

ومن خلال تصويت الجماهير بين سامي الجابر والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند والمهاجم الأسترالي تيم كاهيل والنجم الياباني كيسوكي هوندا والكوري الجنوبي بارك جي-سونغ، وفاز حارس المرمى الإيراني بيرانفاند بالعدد الأعلى من الأصوات، وحل ثانياً كيسوكي هوندا، ثم سامي الجابر ثالثاً.

وتم منح تصويت الجماهير نسبة 25% من النتيجة النهائية.

أما بحسب تصويت المدربين الذين تم اختيارهم من قبل الاتحاد الآسيوي والذين بالتأكيد يمتلكون خبرة كبيرة في ملاعب كرة القدم الآسيوية، وهم فيليب تروسييه وأفشين قطبي وستيف داربي وجاء ترتيب اللاعبين بحسن استفتاء الخبراء على الشكل التالي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سامي الجابر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سامي الجابر.. ثالث أفضل لاعب آسيوي شارك في نهائيات كأس العالم
سبق

حل نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق سامي الجابر في المرتبة الثالثة ضمن أبرز نجوم قارة آسيا مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الاتحاد القاري قد طرح أسماء خمسة لاعبين اعتبرهم الأفضل في القارة وأجرى تصويت للمشاركة في تقييم اللاعبين واختيار الأبرز بينهم من خلال استطلاع أراء الجماهير إضافة لرأي مجموعة من الخبراء الفنيين.

ومن خلال تصويت الجماهير بين سامي الجابر والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند والمهاجم الأسترالي تيم كاهيل والنجم الياباني كيسوكي هوندا والكوري الجنوبي بارك جي-سونغ، وفاز حارس المرمى الإيراني بيرانفاند بالعدد الأعلى من الأصوات، وحل ثانياً كيسوكي هوندا، ثم سامي الجابر ثالثاً.

وتم منح تصويت الجماهير نسبة 25% من النتيجة النهائية.

أما بحسب تصويت المدربين الذين تم اختيارهم من قبل الاتحاد الآسيوي والذين بالتأكيد يمتلكون خبرة كبيرة في ملاعب كرة القدم الآسيوية، وهم فيليب تروسييه وأفشين قطبي وستيف داربي وجاء ترتيب اللاعبين بحسن استفتاء الخبراء على الشكل التالي.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
08:56 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:05 PM

سامي الجابر.. ثالث أفضل لاعب آسيوي شارك في نهائيات كأس العالم

بحسب استفتاء الاتحاد الآسيوي.. ضمن أفضل نجوم القارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حل نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق سامي الجابر في المرتبة الثالثة ضمن أبرز نجوم قارة آسيا مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الاتحاد القاري قد طرح أسماء خمسة لاعبين اعتبرهم الأفضل في القارة وأجرى تصويت للمشاركة في تقييم اللاعبين واختيار الأبرز بينهم من خلال استطلاع أراء الجماهير إضافة لرأي مجموعة من الخبراء الفنيين.

ومن خلال تصويت الجماهير بين سامي الجابر والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند والمهاجم الأسترالي تيم كاهيل والنجم الياباني كيسوكي هوندا والكوري الجنوبي بارك جي-سونغ، وفاز حارس المرمى الإيراني بيرانفاند بالعدد الأعلى من الأصوات، وحل ثانياً كيسوكي هوندا، ثم سامي الجابر ثالثاً.

وتم منح تصويت الجماهير نسبة 25% من النتيجة النهائية.

أما بحسب تصويت المدربين الذين تم اختيارهم من قبل الاتحاد الآسيوي والذين بالتأكيد يمتلكون خبرة كبيرة في ملاعب كرة القدم الآسيوية، وهم فيليب تروسييه وأفشين قطبي وستيف داربي وجاء ترتيب اللاعبين بحسن استفتاء الخبراء على الشكل التالي.

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