الأهلي والنصر سلبية.. مستوى ونتيجة

تقاسما نقاط المباراة في دوري الأمير محمد بن سلمان

تعادل فريقا الأهلي والنصر سلبيًّا في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى ثماني نقاط لكل منهما؛ ليحتل كل من النصر والأهلي المركزَيْن الثاني والثالث على التوالي.

المباراة:

لم يقدم الطرفان مستوى فنيًّا مميزًا، وتبادل الطرفان إضاعة الفرص، والاستحواذ على مجريات اللعب طوال التسعين دقيقة.

الدقيقة الثانية عرضية عبدالفتاح عسيري، أمسك بها جونز.

في الدقيقة العاشرة تحصل النصر على خطأ، نفذه عبدالرزاق حمدالله، ومرت كرته فوق المرمى الأهلاوي.

الدقيقة الثانية عشرة تشهد إهدار أخطر فرصة، وذلك بعد هجمة مرتدة للأهلي، مررها عبدالفتاح عسيري إلى ديجانيني، وواجه برادلي جونز حارس النصر، ولعبها، وتصدى لها الحارس.

وعند الدقيقة الحادية والعشرين وصلت كرة إلى يوسف بلايلي، سددها قوية، مرت بجوار مرمى النصر.

وعند الدقيقة التاسعة والعشرين أخطأ محمد خبراني في إبعاد عرضية نصراوية، كادت تعانق الشباك.

وأهدر عمر السومة انفرادًا بمرمى النصر في الدقيقة السادسة والثلاثين بعد أن سدد الكرة قوية.

وعند الدقيقة الخمسين كرة عرضية من عبدالرحمن العبيد، أبعدها العويس، وصلت لحمدالله، سددها، وأبعدها محمد خبراني من على خط المرمى.

وفي الدقيقة الثامنة والسبعين كرة عرضية، ضربها عمر السومة برأسه، تصدى لها جونز ببراعة.