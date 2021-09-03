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بعد 11 عاماً من العشق بينهما.. كوبرا تنهي حياة شاب سوداني بعسير

لدغته في غرفته الخاصة أثناء استعراض مداعبتها على وسائل التواصل الاجتماعي

أنهت كوبرا سامة فجر أمس الأول حياة شاب سوداني في العقد الثالث من العمر بعد 11 عاماً من العشق بينهما والعروض المختلفة بإحدى الحدائق بمنطقة عسير غير آبه بما يمكن أن ينتج عن تلك الممارسة من مخاطر قد تفقده حياته يدفعه في ذلك هوايته وطلب لقمة العيش.

وقضى الشاب السوداني ليلة بعد انتهاء فترة عمله وعروضه أمام الجمهور مع أصدقائه ليغادر بتلك الكوبرا الغادرة إلى غرفته الخاصة، ليدفعه حبه وشغفه إلى الاستعراض ومداعبة تلك القاتلة أمام متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، لتحل الكارثة بعد أن غدرت به ولدغته لدغة قاتلة ما دفعه للاستعانة بأصحابه بعد أن انتشر السم في جسده لينقل إلى مستشفى عسير ويفارق الحياة متأثراً بتلك اللدغة.

هذا ولا يزال الشاب المتوفى في ثلاجة الموتى إلى حين استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

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بعد 11 عاماً من العشق بينهما.. كوبرا تنهي حياة شاب سوداني بعسير
سبق

أنهت كوبرا سامة فجر أمس الأول حياة شاب سوداني في العقد الثالث من العمر بعد 11 عاماً من العشق بينهما والعروض المختلفة بإحدى الحدائق بمنطقة عسير غير آبه بما يمكن أن ينتج عن تلك الممارسة من مخاطر قد تفقده حياته يدفعه في ذلك هوايته وطلب لقمة العيش.

وقضى الشاب السوداني ليلة بعد انتهاء فترة عمله وعروضه أمام الجمهور مع أصدقائه ليغادر بتلك الكوبرا الغادرة إلى غرفته الخاصة، ليدفعه حبه وشغفه إلى الاستعراض ومداعبة تلك القاتلة أمام متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، لتحل الكارثة بعد أن غدرت به ولدغته لدغة قاتلة ما دفعه للاستعانة بأصحابه بعد أن انتشر السم في جسده لينقل إلى مستشفى عسير ويفارق الحياة متأثراً بتلك اللدغة.

هذا ولا يزال الشاب المتوفى في ثلاجة الموتى إلى حين استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
08:37 PM

بعد 11 عاماً من العشق بينهما.. كوبرا تنهي حياة شاب سوداني بعسير

لدغته في غرفته الخاصة أثناء استعراض مداعبتها على وسائل التواصل الاجتماعي

A A A
محمد طيران - عسير
10
32,783

أنهت كوبرا سامة فجر أمس الأول حياة شاب سوداني في العقد الثالث من العمر بعد 11 عاماً من العشق بينهما والعروض المختلفة بإحدى الحدائق بمنطقة عسير غير آبه بما يمكن أن ينتج عن تلك الممارسة من مخاطر قد تفقده حياته يدفعه في ذلك هوايته وطلب لقمة العيش.

وقضى الشاب السوداني ليلة بعد انتهاء فترة عمله وعروضه أمام الجمهور مع أصدقائه ليغادر بتلك الكوبرا الغادرة إلى غرفته الخاصة، ليدفعه حبه وشغفه إلى الاستعراض ومداعبة تلك القاتلة أمام متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، لتحل الكارثة بعد أن غدرت به ولدغته لدغة قاتلة ما دفعه للاستعانة بأصحابه بعد أن انتشر السم في جسده لينقل إلى مستشفى عسير ويفارق الحياة متأثراً بتلك اللدغة.

هذا ولا يزال الشاب المتوفى في ثلاجة الموتى إلى حين استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

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