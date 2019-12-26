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إجلاء نتنياهو من تجمُّع بعد إطلاق صاروخ على عسقلان

مصادر أكدت أنه كان يعقد مؤتمرًا انتخابيًّا وتم نقله إلى ملجأ

أجلت السلطات الإسرائيلية رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو من مؤتمر انتخابي في مدينة عسقلان؛ وذلك عقب إطلاق صاروخ من غزة عليها، ودوي صفارات الإنذار، بحسب مراسل سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المراسل أن نتنياهو كان هناك لعقد أحد المؤتمرات الانتخابية، وأن المكلفين بحمايته نقلوه على وجه السرعة إلى منطقة آمنة (ملجأ) بعد سماع صفارات الإنذار.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنه تم رصد واعتراض صاروخ واحد في سماء عسقلان، كما جرى إطلاق صفارات إنذار في أشكلون وغلاف غزة.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضها من قِبل قوات الدفاع الجوي".

وتابع في تغريدة على حسابه في تويتر: "الصاروخ جرى إطلاقه من غزة على مدنيين إسرائيليين".

وقال نتنياهو عقب الواقعة إن "من أطلق صواريخ المرة الماضية (في أسدود) غير موجود معنا اليوم، ومن أطلق الصواريخ اليوم يجب أن يجهز نفسه"، في إشارة إلى سياسة الاغتيالات الذي يتبعها الجيش في غزة.

رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو عسقلان صاروخ غزة

الرئيسية/ أخبار العالم

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إجلاء نتنياهو من تجمُّع بعد إطلاق صاروخ على عسقلان
سبق

أجلت السلطات الإسرائيلية رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو من مؤتمر انتخابي في مدينة عسقلان؛ وذلك عقب إطلاق صاروخ من غزة عليها، ودوي صفارات الإنذار، بحسب مراسل سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المراسل أن نتنياهو كان هناك لعقد أحد المؤتمرات الانتخابية، وأن المكلفين بحمايته نقلوه على وجه السرعة إلى منطقة آمنة (ملجأ) بعد سماع صفارات الإنذار.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنه تم رصد واعتراض صاروخ واحد في سماء عسقلان، كما جرى إطلاق صفارات إنذار في أشكلون وغلاف غزة.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضها من قِبل قوات الدفاع الجوي".

وتابع في تغريدة على حسابه في تويتر: "الصاروخ جرى إطلاقه من غزة على مدنيين إسرائيليين".

وقال نتنياهو عقب الواقعة إن "من أطلق صواريخ المرة الماضية (في أسدود) غير موجود معنا اليوم، ومن أطلق الصواريخ اليوم يجب أن يجهز نفسه"، في إشارة إلى سياسة الاغتيالات الذي يتبعها الجيش في غزة.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
12:54 AM

إجلاء نتنياهو من تجمُّع بعد إطلاق صاروخ على عسقلان

مصادر أكدت أنه كان يعقد مؤتمرًا انتخابيًّا وتم نقله إلى ملجأ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجلت السلطات الإسرائيلية رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو من مؤتمر انتخابي في مدينة عسقلان؛ وذلك عقب إطلاق صاروخ من غزة عليها، ودوي صفارات الإنذار، بحسب مراسل سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المراسل أن نتنياهو كان هناك لعقد أحد المؤتمرات الانتخابية، وأن المكلفين بحمايته نقلوه على وجه السرعة إلى منطقة آمنة (ملجأ) بعد سماع صفارات الإنذار.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنه تم رصد واعتراض صاروخ واحد في سماء عسقلان، كما جرى إطلاق صفارات إنذار في أشكلون وغلاف غزة.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضها من قِبل قوات الدفاع الجوي".

وتابع في تغريدة على حسابه في تويتر: "الصاروخ جرى إطلاقه من غزة على مدنيين إسرائيليين".

وقال نتنياهو عقب الواقعة إن "من أطلق صواريخ المرة الماضية (في أسدود) غير موجود معنا اليوم، ومن أطلق الصواريخ اليوم يجب أن يجهز نفسه"، في إشارة إلى سياسة الاغتيالات الذي يتبعها الجيش في غزة.

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