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أمير تبوك يرعى توقيع جامعة الأمير فهد بن سلطان عددًا من الاتفاقيات

بحضور وزير التعليم.. لخدمة أبناء المنطقة

رعى اليوم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بحضور وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة فهد بن سلطان وشركة تطوير المنتجات البحثية (إحدى شركات التقنية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، والأكاديمية السعودية الرقمية (إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وشركة شالك تولك الأمريكية، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وشركة نيوم؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات العلمية لأبناء وبنات المنطقة المبتعثين من قِبل شركة نيوم في السنة التحضيرية في جامعة الأمير فهد بن سلطان.

وقام بالتوقيع على الاتفاقيات كل من مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات البحثية المهندس عبدالمحسن المجنوني، والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية الدكتور محمد السحيم، وممثل شركة شالك تولك روني أودير.

وتتضمن مذكرة الاتفاقية الأولى قيام شركة تطوير المنتجات البحثية بتقديم الاستشارات الفنية لتحديث المعامل الهندسية في الجامعة؛ لتكون مناسبة لخطط التدريس التي تُبنى على الثورة الصناعية الرابعة، بينما ستتولى الأكاديمية السعودية الرقمية جوانب الثورة الرقمية الحديثة، مثل البلوك شين، والعملات الرقمية، وجوانب تقنية أخرى. فيما ستتولى شركة شالك تولك الرفع من مستوى المخرجات العلمية للطلاب والطالبات المبتعثين في العلوم الطبيعية والرياضيات، وتهيئتهم للقبول في أفضل الجامعات العالمية.

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أمير تبوك يرعى توقيع جامعة الأمير فهد بن سلطان عددًا من الاتفاقيات
سبق

رعى اليوم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بحضور وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة فهد بن سلطان وشركة تطوير المنتجات البحثية (إحدى شركات التقنية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، والأكاديمية السعودية الرقمية (إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وشركة شالك تولك الأمريكية، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وشركة نيوم؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات العلمية لأبناء وبنات المنطقة المبتعثين من قِبل شركة نيوم في السنة التحضيرية في جامعة الأمير فهد بن سلطان.

وقام بالتوقيع على الاتفاقيات كل من مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات البحثية المهندس عبدالمحسن المجنوني، والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية الدكتور محمد السحيم، وممثل شركة شالك تولك روني أودير.

وتتضمن مذكرة الاتفاقية الأولى قيام شركة تطوير المنتجات البحثية بتقديم الاستشارات الفنية لتحديث المعامل الهندسية في الجامعة؛ لتكون مناسبة لخطط التدريس التي تُبنى على الثورة الصناعية الرابعة، بينما ستتولى الأكاديمية السعودية الرقمية جوانب الثورة الرقمية الحديثة، مثل البلوك شين، والعملات الرقمية، وجوانب تقنية أخرى. فيما ستتولى شركة شالك تولك الرفع من مستوى المخرجات العلمية للطلاب والطالبات المبتعثين في العلوم الطبيعية والرياضيات، وتهيئتهم للقبول في أفضل الجامعات العالمية.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
09:48 PM

أمير تبوك يرعى توقيع جامعة الأمير فهد بن سلطان عددًا من الاتفاقيات

بحضور وزير التعليم.. لخدمة أبناء المنطقة

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نواف الغضوري - تبوك
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رعى اليوم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بحضور وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة فهد بن سلطان وشركة تطوير المنتجات البحثية (إحدى شركات التقنية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، والأكاديمية السعودية الرقمية (إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وشركة شالك تولك الأمريكية، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وشركة نيوم؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات العلمية لأبناء وبنات المنطقة المبتعثين من قِبل شركة نيوم في السنة التحضيرية في جامعة الأمير فهد بن سلطان.

وقام بالتوقيع على الاتفاقيات كل من مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات البحثية المهندس عبدالمحسن المجنوني، والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية الدكتور محمد السحيم، وممثل شركة شالك تولك روني أودير.

وتتضمن مذكرة الاتفاقية الأولى قيام شركة تطوير المنتجات البحثية بتقديم الاستشارات الفنية لتحديث المعامل الهندسية في الجامعة؛ لتكون مناسبة لخطط التدريس التي تُبنى على الثورة الصناعية الرابعة، بينما ستتولى الأكاديمية السعودية الرقمية جوانب الثورة الرقمية الحديثة، مثل البلوك شين، والعملات الرقمية، وجوانب تقنية أخرى. فيما ستتولى شركة شالك تولك الرفع من مستوى المخرجات العلمية للطلاب والطالبات المبتعثين في العلوم الطبيعية والرياضيات، وتهيئتهم للقبول في أفضل الجامعات العالمية.

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