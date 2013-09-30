"غوتيريس" يدعو إلى دعم الدول التي يعصف بها "كورونا"

حث على تمديد تعليق مدفوعات الدين الحكومي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الثلاثاء) إلى زيادة التمويل المقدم إلى صندوق النقد الدولي من أجل تمكينه من معالجة متطلبات الدول التي تعصف بها جائحة فيروس كورونا.

وطالب "غوتيريس" أعضاء صندوق النقد بأن يتفقوا على مخصص جديد من حقوق السحب الخاصة - عملة الصندوق - فضلًا عن إعادة تخصيص طوعية لحقوق السحب القائمة، وفقاً لـ "رويترز".

وحث على تمديد تعليق مدفوعات الدين الحكومي، الذي أقرته مجموعة العشرين لصالح البلدان الأشد فقرًا إلى ما بعد نهاية السنة، وتوسيع نطاقه ليشمل جميع الدول النامية والأسواق الناشئة التي في حاجة إليه.



