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اختتام فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية لمراحل التعليم العام

بمشاركة 1300 طالب بـتعليم شمال جدة

اختتم مكتب التعليم بشمال جدة، فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية مؤخراً والتي استهدفت الطلاب في مراحل التعليم العام ونظمتها شعبة اللغة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بمشاركة أكثر من 1300 طالب.

وقال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد: "نسعد في مكتب التعليم بالاحتفاء بلغة القرآن الكريم اللغة العربية الخالدة والتي تعد مصدر فخر واعتزاز للجميع وتمثل هوية لجميع العرب والمسلمين".

وأضاف: "مثل هذه المناسبات نحرص على استثمارها بشكل جيد لتوعية الطلاب بأهمية اللغة العربية من خلال المسابقات والفعاليات التي تسهم بشكل كبير في تفاعلهم وتبث روح التنافس فيما بينهم، ومشاركة أكثر من 1300 طالب من مراحل التعليم في وقت قصير خير دليل على حرص أبنائنا الطلاب على المشاركة في المسابقة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وحبهم للغتهم الخالدة".

وتابع: "بهذه المناسبة أقدم شكري لزملائي في شعبة اللغة العربية بالمكتب على جهودهم في استثمار هذا اليوم وحث أبنائهم الطلاب بالمشاركة، والشكر موصول لقادة المدارس والطلاب وأولياء أمورهم على المشاركة بفعالية خلال أيام المسابقة".

مكتب التعليم بشمال جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية لمراحل التعليم العام
سبق

اختتم مكتب التعليم بشمال جدة، فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية مؤخراً والتي استهدفت الطلاب في مراحل التعليم العام ونظمتها شعبة اللغة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بمشاركة أكثر من 1300 طالب.

وقال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد: "نسعد في مكتب التعليم بالاحتفاء بلغة القرآن الكريم اللغة العربية الخالدة والتي تعد مصدر فخر واعتزاز للجميع وتمثل هوية لجميع العرب والمسلمين".

وأضاف: "مثل هذه المناسبات نحرص على استثمارها بشكل جيد لتوعية الطلاب بأهمية اللغة العربية من خلال المسابقات والفعاليات التي تسهم بشكل كبير في تفاعلهم وتبث روح التنافس فيما بينهم، ومشاركة أكثر من 1300 طالب من مراحل التعليم في وقت قصير خير دليل على حرص أبنائنا الطلاب على المشاركة في المسابقة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وحبهم للغتهم الخالدة".

وتابع: "بهذه المناسبة أقدم شكري لزملائي في شعبة اللغة العربية بالمكتب على جهودهم في استثمار هذا اليوم وحث أبنائهم الطلاب بالمشاركة، والشكر موصول لقادة المدارس والطلاب وأولياء أمورهم على المشاركة بفعالية خلال أيام المسابقة".

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
05:23 PM

اختتام فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية لمراحل التعليم العام

بمشاركة 1300 طالب بـتعليم شمال جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختتم مكتب التعليم بشمال جدة، فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية مؤخراً والتي استهدفت الطلاب في مراحل التعليم العام ونظمتها شعبة اللغة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بمشاركة أكثر من 1300 طالب.

وقال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد: "نسعد في مكتب التعليم بالاحتفاء بلغة القرآن الكريم اللغة العربية الخالدة والتي تعد مصدر فخر واعتزاز للجميع وتمثل هوية لجميع العرب والمسلمين".

وأضاف: "مثل هذه المناسبات نحرص على استثمارها بشكل جيد لتوعية الطلاب بأهمية اللغة العربية من خلال المسابقات والفعاليات التي تسهم بشكل كبير في تفاعلهم وتبث روح التنافس فيما بينهم، ومشاركة أكثر من 1300 طالب من مراحل التعليم في وقت قصير خير دليل على حرص أبنائنا الطلاب على المشاركة في المسابقة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وحبهم للغتهم الخالدة".

وتابع: "بهذه المناسبة أقدم شكري لزملائي في شعبة اللغة العربية بالمكتب على جهودهم في استثمار هذا اليوم وحث أبنائهم الطلاب بالمشاركة، والشكر موصول لقادة المدارس والطلاب وأولياء أمورهم على المشاركة بفعالية خلال أيام المسابقة".

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