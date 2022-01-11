أزالت اللجنة الرئيسة لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمنطقة الباحة أكثر من 83 موقعًا تُعُدِّي عليها داخل النطاق العمراني وخارجه، وأُعِيدت لأملاك الدولة. وتنطلق أعمال اللجنة في رصد التعديات من خلال الجولات الرقابية والتعاون مع جهات الاختصاص وما يصل للجنة من بلاغات، إضافة إلى المعلومات التي توفرها المصورات الجوية. يذكر أنه قد صدر في وقت سابق قرار أمير منطقة الباحة بتشكيل اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة، وذلك بناءً على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، ويُعمَل حالياً على ربط اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية إلكترونيًا عبر نظام التعاملات الإلكترونية بديلًا عن التعاملات الورقية.

الباحة.. تنفيذ أكثر من 83 إزالة لتعديات في أراضٍ عامة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-11 أزالت اللجنة الرئيسة لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمنطقة الباحة أكثر من 83 موقعًا تُعُدِّي عليها داخل النطاق العمراني وخارجه، وأُعِيدت لأملاك الدولة.



وتنطلق أعمال اللجنة في رصد التعديات من خلال الجولات الرقابية والتعاون مع جهات الاختصاص وما يصل للجنة من بلاغات، إضافة إلى المعلومات التي توفرها المصورات الجوية.



يذكر أنه قد صدر في وقت سابق قرار أمير منطقة الباحة بتشكيل اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة، وذلك بناءً على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، ويُعمَل حالياً على ربط اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية إلكترونيًا عبر نظام التعاملات الإلكترونية بديلًا عن التعاملات الورقية.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 04:14 PM

الباحة.. تنفيذ أكثر من 83 إزالة لتعديات في أراضٍ عامة من خلال اللجنة الرئيسة لمراقبة عقارات الدولة بالمنطقة





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أزالت اللجنة الرئيسة لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمنطقة الباحة أكثر من 83 موقعًا تُعُدِّي عليها داخل النطاق العمراني وخارجه، وأُعِيدت لأملاك الدولة.



وتنطلق أعمال اللجنة في رصد التعديات من خلال الجولات الرقابية والتعاون مع جهات الاختصاص وما يصل للجنة من بلاغات، إضافة إلى المعلومات التي توفرها المصورات الجوية.



يذكر أنه قد صدر في وقت سابق قرار أمير منطقة الباحة بتشكيل اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة، وذلك بناءً على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، ويُعمَل حالياً على ربط اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية إلكترونيًا عبر نظام التعاملات الإلكترونية بديلًا عن التعاملات الورقية.