قالت عضو هيئة حقوق الإنسان ضحى آل إبراهيم، تجاوزت الإصلاحات الحقوقية في المملكة أكثر من 90 قرارًا، وكان على رأسها تمكين المرأة، جاء ذلك في تصريحات "آل إبراهيم" لبرنامج 120 على قناة #الإخبارية.
"ضحى آل إبراهيم": تجاوزت الإصلاحات الحقوقية في المملكة أكثر من 90 قرارًا
على رأسها تمكين المرأة
قالت عضو هيئة حقوق الإنسان ضحى آل إبراهيم، تجاوزت الإصلاحات الحقوقية في المملكة أكثر من 90 قرارًا، وكان على رأسها تمكين المرأة، جاء ذلك في تصريحات "آل إبراهيم" لبرنامج 120 على قناة #الإخبارية.
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"ضحى آل إبراهيم": تجاوزت الإصلاحات الحقوقية في المملكة أكثر من 90 قرارًاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-10
10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
03:01 PM
"ضحى آل إبراهيم": تجاوزت الإصلاحات الحقوقية في المملكة أكثر من 90 قرارًا
على رأسها تمكين المرأة
قالت عضو هيئة حقوق الإنسان ضحى آل إبراهيم، تجاوزت الإصلاحات الحقوقية في المملكة أكثر من 90 قرارًا، وكان على رأسها تمكين المرأة، جاء ذلك في تصريحات "آل إبراهيم" لبرنامج 120 على قناة #الإخبارية.
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