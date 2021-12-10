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"ضحى آل إبراهيم": تجاوزت الإصلاحات الحقوقية في المملكة أكثر من 90 قرارًا

على رأسها تمكين المرأة

قالت عضو هيئة حقوق الإنسان ضحى آل إبراهيم، تجاوزت الإصلاحات الحقوقية في المملكة أكثر من 90 قرارًا، وكان على رأسها تمكين المرأة، جاء ذلك في تصريحات "آل إبراهيم" لبرنامج 120 على قناة #الإخبارية.

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"ضحى آل إبراهيم": تجاوزت الإصلاحات الحقوقية في المملكة أكثر من 90 قرارًا
سبق

قالت عضو هيئة حقوق الإنسان ضحى آل إبراهيم، تجاوزت الإصلاحات الحقوقية في المملكة أكثر من 90 قرارًا، وكان على رأسها تمكين المرأة، جاء ذلك في تصريحات "آل إبراهيم" لبرنامج 120 على قناة #الإخبارية.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
03:01 PM

"ضحى آل إبراهيم": تجاوزت الإصلاحات الحقوقية في المملكة أكثر من 90 قرارًا

على رأسها تمكين المرأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت عضو هيئة حقوق الإنسان ضحى آل إبراهيم، تجاوزت الإصلاحات الحقوقية في المملكة أكثر من 90 قرارًا، وكان على رأسها تمكين المرأة، جاء ذلك في تصريحات "آل إبراهيم" لبرنامج 120 على قناة #الإخبارية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,646
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,416
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