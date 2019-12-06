النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة 130 نزيلًا.. "مارثون وجوائز" في احتفاء سجن بريمان بذكرى البيعة

ضمن برامج متطورة علاجية وتأهيلية تكسبهم مهارات تعينهم للعودة أفرادًا فاعلين

نظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بالإدارة العامة لسجن بريمان في محافظة جدة، حفل سباق ماراثون ذكرى البيعة، بمشاركة أكثر من 130 نزيلًا من مستفيدي برنامجي ثقة وإشراقة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم .

حضر المارثون مدير سجون المنطقة بالإنابة العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، ومدير إدارة سجن بريمان المقدم دكتور محمد بن فايز القرني، وعدد من الضباط المسؤولين، وفي الختام جرى تسليم الفائزين في السباق جوائز المراكز الثلاثة الأولى.

يأتي ذلك في إطار احتفاء شعب المملكة بكافة أطيافه بهذه المناسبة، وتجديداً للعهد والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يُذكر أن هذه الخطوة تعد من البرامج المتطورة والحديثة التي يخضع فيها المستفيد لبرامج علاجية وتأهيلية وتدريبية خاصة، التي تُعنى بتعديل السلوك وإكسابهم المهارات الحياتية التي تعينهم بعد الله على أن يعودوا أفرادًا صالحين وفاعلين لأسرهم ومجتمعهم ووطنهم مما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.

مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة الإدارة العامة لسجن بريمان جدة ذكرى البيعة الخامسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بمشاركة 130 نزيلًا.. "مارثون وجوائز" في احتفاء سجن بريمان بذكرى البيعة
سبق

نظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بالإدارة العامة لسجن بريمان في محافظة جدة، حفل سباق ماراثون ذكرى البيعة، بمشاركة أكثر من 130 نزيلًا من مستفيدي برنامجي ثقة وإشراقة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم .

حضر المارثون مدير سجون المنطقة بالإنابة العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، ومدير إدارة سجن بريمان المقدم دكتور محمد بن فايز القرني، وعدد من الضباط المسؤولين، وفي الختام جرى تسليم الفائزين في السباق جوائز المراكز الثلاثة الأولى.

يأتي ذلك في إطار احتفاء شعب المملكة بكافة أطيافه بهذه المناسبة، وتجديداً للعهد والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يُذكر أن هذه الخطوة تعد من البرامج المتطورة والحديثة التي يخضع فيها المستفيد لبرامج علاجية وتأهيلية وتدريبية خاصة، التي تُعنى بتعديل السلوك وإكسابهم المهارات الحياتية التي تعينهم بعد الله على أن يعودوا أفرادًا صالحين وفاعلين لأسرهم ومجتمعهم ووطنهم مما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
02:21 PM

بمشاركة 130 نزيلًا.. "مارثون وجوائز" في احتفاء سجن بريمان بذكرى البيعة

ضمن برامج متطورة علاجية وتأهيلية تكسبهم مهارات تعينهم للعودة أفرادًا فاعلين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
2,038

نظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بالإدارة العامة لسجن بريمان في محافظة جدة، حفل سباق ماراثون ذكرى البيعة، بمشاركة أكثر من 130 نزيلًا من مستفيدي برنامجي ثقة وإشراقة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم .

حضر المارثون مدير سجون المنطقة بالإنابة العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، ومدير إدارة سجن بريمان المقدم دكتور محمد بن فايز القرني، وعدد من الضباط المسؤولين، وفي الختام جرى تسليم الفائزين في السباق جوائز المراكز الثلاثة الأولى.

يأتي ذلك في إطار احتفاء شعب المملكة بكافة أطيافه بهذه المناسبة، وتجديداً للعهد والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يُذكر أن هذه الخطوة تعد من البرامج المتطورة والحديثة التي يخضع فيها المستفيد لبرامج علاجية وتأهيلية وتدريبية خاصة، التي تُعنى بتعديل السلوك وإكسابهم المهارات الحياتية التي تعينهم بعد الله على أن يعودوا أفرادًا صالحين وفاعلين لأسرهم ومجتمعهم ووطنهم مما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,687
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,944
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,283
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,703

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة