نفّذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي 9600 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ أسفرت عن إغلاق 29 منشأة مخالفة، وتحرير 539 مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، والاشتراطات البلدية والصحية.
وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة؛ مشددة على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.
وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 8378 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ داعية الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات الموحد لمعالجتها.
الشرقية.. تنفيذ 9600 جولة رقابية وإغلاق 29 منشأة مخالفة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-09-12
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي 9600 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ أسفرت عن إغلاق 29 منشأة مخالفة، وتحرير 539 مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، والاشتراطات البلدية والصحية.
وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة؛ مشددة على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.
وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 8378 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ داعية الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات الموحد لمعالجتها.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
11:54 AM
الشرقية.. تنفيذ 9600 جولة رقابية وإغلاق 29 منشأة مخالفة
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي 9600 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ أسفرت عن إغلاق 29 منشأة مخالفة، وتحرير 539 مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، والاشتراطات البلدية والصحية.
وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة؛ مشددة على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.
وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 8378 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ داعية الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات الموحد لمعالجتها.