كرة القدم النسائية العربية.. حضور لافت في الأردن ومصر والجزائر وتونس

من خلال بطولة كأس العرب للسيدات 2021

حجزت منتخبات مصر والأردن وتونس والجزائر، مقاعدها في دور نصف نهائي بطولة كأس العرب للسيدات 2021، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة وتختتم منافساتها الاثنين القادم.

وستشهد مباراتا نصف النهائي غداً مواجهة قوية تجمع بين منتخبي مصر والأردن، بينما تجمع المباراة الثانية بين منتخبي تونس والجزائر، وتعد المنتخبات المتأهلة من أقوى المنتخبات العربية، حيث تمثل كل من منتخبات مصر وتونس والجزائر منطقة شمال أفريقيا المعروفة بقوة منتخباتها التي تمثل قوة ضاربة في القارة السمراء، بينما يمثل المنتخب الاردني منطقة غرب آسيا والذي يعتبر من الرواد في هذه المنطقة في كرة قدم السيدات.

انطلقت كرة قدم السيدات في الأردن عام 2005، وبالرغم من مواجهة اللعبة العديد من التحديات إلا أنها أخذت مكانتها في المجتمع الأردني، الذي لم يتقبل في البداية فكرة أن تلعب الفتيات كرة القدم.

وكانت أول مشاركة للمنتخب الأردني في البطولات الإقليمية، حينما شارك في بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات نسخة 2005، حيث فاز في جميع مبارياته في البطولة مسجلاً 26 هدفاً ليحصل في النهاية على اللقب إثر فوزه على نظيره الإيراني بهدفين لهدف.

أما منتخب مصر للسيدات لكرة القدم فقد تأسس عام 1999، وبعده تأسست الأندية، وهو عكس ما يحدث عادة، إذ يضم المنتخب المصري لكرة القدم فتيات يعشقن لعب الكرة حيث حصلت في السنوات الماضية طفرة في كرة القدم النسائية على مستوى العالم وتحديداً في أفريقيا، غير أن منتخب مصر ظل بعيداً عن التأهل وعن كأس أمم أفريقيا مدة 19 عاماً.

على جانب آخر، يسعى المنتخب التونسي لفرض نفسه بين المنتخبات القوية في الوطن العربي لكرة القدم للسيدات، ويعتبر المنتخب التونسي من المنتخبات التي تركت بصمة خلال السنوات الماضية في ملاعب كرة القدم النسائية، حيث تنتمي النجمات التونسيات إلى أندية تنافس ضمن 8 دوريات أجنبية، تحديداً في تركيا وهولندا والولايات المتحدة الأميركية والدنمارك وفرنسا وألمانيا والأردن والإمارات، وهي المرّة الأولى التي يشهد فيها المنتخب هذا الحضور القياسي لعدد المحترفات.

وتعتبر بطولة كأس العرب اختباراً مهماً لسيدات قرطاج، ليست فقط من أجل لعب الأدوار النهائية وإثبات مكانة كرة القدم النسائية التونسية، وإنما أيضاً ستكون تحضيرية للتصفيات الأفريقية القادمة والبحث عن ضمان مقعد في بطولة أفريقيا للسيدات المقرر إقامتها بالمغرب.

أما المنتخب الجزائري، فقد وصل إلى القاهرة بعد أن أجرى 7 تدريبات تحضيرية في الجزائر تخللتها عدة لقاءات ودية ضد فرق من مختلف الفئات الشبابية، علماً بأن آخر مباراة دولية للمنتخب الجزائري للسيدات الذي يحتل المركز الـ 88 في التصنيف الدولي الأخير، تعود إلى شهر فبراير 2020.

بالإضافة إلى المنافسة في بطولة كأس العرب للسيدات، فإن منتخب الجزائر يستعد لخوض تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2022، المقررة في شهر أكتوبر القادم، حيث ستجري المرحلة النهائية في المغرب.