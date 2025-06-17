"الغامدي" ينال الماجستير من جامعة بانقور البريطانية

احتفل المبتعث زكريا بن سعيد الغامدي أحد منسوبي وزارة التعليم بعودته إلى أرض الوطن وحصوله على مؤهل الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة "بانقور" في بريطانيا.
احتفل المبتعث زكريا بن سعيد الغامدي أحد منسوبي وزارة التعليم بعودته إلى أرض الوطن وحصوله على مؤهل الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة "بانقور" في بريطانيا.
احتفل المبتعث زكريا بن سعيد الغامدي أحد منسوبي وزارة التعليم بعودته إلى أرض الوطن وحصوله على مؤهل الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة "بانقور" في بريطانيا.
احتفل المبتعث زكريا بن سعيد الغامدي أحد منسوبي وزارة التعليم بعودته إلى أرض الوطن وحصوله على مؤهل الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة "بانقور" في بريطانيا.