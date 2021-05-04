النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من نهاية الأسبوع.. ألمانيا تقرّر تخفيف الإجراءات للمطعمين ضد كورونا

قالت: يسري القرار أيضًا على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس

أقرّت الحكومة الألمانية تخفيف الإجراءات على جميع من تلقّى طعومًا كاملة ضد فيروس كورونا ابتداء من نهاية الأسبوع.

ويسري القرار أيضًا على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان إضافة إلى مجلس الولايات على هذا القرار قبل دخوله حيز التنفيذ. وجاء قرار الحكومة رغم معارضة بعض الأحزاب، على اعتبار أنه يقسم المجتمع إلى قسمين ويظلم من لم يصله دور التلقيح ضد الفيروس.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
من نهاية الأسبوع.. ألمانيا تقرّر تخفيف الإجراءات للمطعمين ضد كورونا
سبق

أقرّت الحكومة الألمانية تخفيف الإجراءات على جميع من تلقّى طعومًا كاملة ضد فيروس كورونا ابتداء من نهاية الأسبوع.

ويسري القرار أيضًا على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان إضافة إلى مجلس الولايات على هذا القرار قبل دخوله حيز التنفيذ. وجاء قرار الحكومة رغم معارضة بعض الأحزاب، على اعتبار أنه يقسم المجتمع إلى قسمين ويظلم من لم يصله دور التلقيح ضد الفيروس.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
07:23 PM

من نهاية الأسبوع.. ألمانيا تقرّر تخفيف الإجراءات للمطعمين ضد كورونا

قالت: يسري القرار أيضًا على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,908

أقرّت الحكومة الألمانية تخفيف الإجراءات على جميع من تلقّى طعومًا كاملة ضد فيروس كورونا ابتداء من نهاية الأسبوع.

ويسري القرار أيضًا على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان إضافة إلى مجلس الولايات على هذا القرار قبل دخوله حيز التنفيذ. وجاء قرار الحكومة رغم معارضة بعض الأحزاب، على اعتبار أنه يقسم المجتمع إلى قسمين ويظلم من لم يصله دور التلقيح ضد الفيروس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة