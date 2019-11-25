تعرّف على تفاصيل مواصفات وأسرار "آيباد برو" الصيني

من المقرر البدء في طرح الجهاز للأسواق 12 ديسمبر المقبل

كشفت تقارير صحفية عن المواصفات الكاملة حول الحاسب اللوحي الجديد الخاص بشركة "هواوي" الصينية الرائدة "ميت باد برو"، الذي سيكون نسخة تقريبًا من "آيباد برو".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى أن "هواوي" أدخلت إلى عالم الحواسيب اللوحية، فكرة "ثقب" الكاميرا الأمامية في قلب الشاشة اللمسية البالغ قياسها 10.8 بوصة بمعدل 2560×1600 بيكسل.

وأظهرت مواصفات "ميت باد برو" تمتع بمعالج "كيرين 990، بذاكرة وصول عشوائي 6 و 8 جيجابايت.

ويتميز حاسب هواوي أيضًا بأن وزنه خفيف نسبيًا 460 غرامًا فقط، ومزود بكاميرا خلفية 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية 8 ميجابيكسل.

وتم دعم "ميت باد برو" ببطارية عملاقة بقدرة 7250 ميللي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع، بالإضافة إلى دعمه بقلم إلكتروني.

ومن المقرر أن يتم طرح "آيباد برو" الصيني بأربعة ألوان الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي، وبسعر يبدأ من 470 دولارًا حتى 640 دولارًا أمريكيًا.

ومن المقرر أن تبدأ "هواوي" رسميًا في طرح الجهاز للأسواق يوم 12 ديسمبر المقبل، بينما ستكون النسخة المخصصة للجيل الخامس للاتصالات جاهزة في الربع الأول من عام 2020.