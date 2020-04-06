النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاب عشريني.. قاتل والدته خنقاً بـ"شرائع مكة" في قبضة رجال الأمن

بعد رصده يسير على الأقدام بحي الجعرانة

قبضت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة في وقتٍ وجيز، على قاتل والدته خنقاً بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

وعلمت "سبق" أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني، بعد أن هرب من موقع الجريمة، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة التي هزّت الحي الذي شهد الواقعة.

وأشارت المعلومات إلى أنه بعد تكثيف البحث والتحري، شُوهد الجاني وهو يسير على الأقدام بمقربة من أحد المنازل بحي الجعرانة شرقي مكة المكرمة، فيما تمكنت الجهات الأمنية من ملاحقته والقبض عليه على الفور، وهو شاب في العشرينات من العمر.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد باشرت، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة هادي العصيمي مكة المكرمة شرائع المجاهدين بمكة المكرمة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاب عشريني.. قاتل والدته خنقاً بـ"شرائع مكة" في قبضة رجال الأمن
سبق

قبضت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة في وقتٍ وجيز، على قاتل والدته خنقاً بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

وعلمت "سبق" أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني، بعد أن هرب من موقع الجريمة، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة التي هزّت الحي الذي شهد الواقعة.

وأشارت المعلومات إلى أنه بعد تكثيف البحث والتحري، شُوهد الجاني وهو يسير على الأقدام بمقربة من أحد المنازل بحي الجعرانة شرقي مكة المكرمة، فيما تمكنت الجهات الأمنية من ملاحقته والقبض عليه على الفور، وهو شاب في العشرينات من العمر.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد باشرت، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
06:25 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:00 PM

شاب عشريني.. قاتل والدته خنقاً بـ"شرائع مكة" في قبضة رجال الأمن

بعد رصده يسير على الأقدام بحي الجعرانة

A A A
مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
17
17,673

قبضت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة في وقتٍ وجيز، على قاتل والدته خنقاً بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

وعلمت "سبق" أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني، بعد أن هرب من موقع الجريمة، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة التي هزّت الحي الذي شهد الواقعة.

وأشارت المعلومات إلى أنه بعد تكثيف البحث والتحري، شُوهد الجاني وهو يسير على الأقدام بمقربة من أحد المنازل بحي الجعرانة شرقي مكة المكرمة، فيما تمكنت الجهات الأمنية من ملاحقته والقبض عليه على الفور، وهو شاب في العشرينات من العمر.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد باشرت، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,920
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,936
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,632
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,954

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة