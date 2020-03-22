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سفارة المملكة في سريلانكا تدعو إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

طالبتهم بالالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا

دعت سفارة المملكة في سريلانكا، المواطنين المقيمين في سريلانكا والمؤجلة رحلاتهم الجوية إلى المملكة، إلى ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وقالت اليوم عبر "تويتر": تمّ حظر التجول على مستوى سريلانكا، مطالبة بالالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا.

سفارة المملكة في سريلانكا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في سريلانكا تدعو إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة
سبق

دعت سفارة المملكة في سريلانكا، المواطنين المقيمين في سريلانكا والمؤجلة رحلاتهم الجوية إلى المملكة، إلى ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وقالت اليوم عبر "تويتر": تمّ حظر التجول على مستوى سريلانكا، مطالبة بالالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
02:00 PM

سفارة المملكة في سريلانكا تدعو إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

طالبتهم بالالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت سفارة المملكة في سريلانكا، المواطنين المقيمين في سريلانكا والمؤجلة رحلاتهم الجوية إلى المملكة، إلى ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وقالت اليوم عبر "تويتر": تمّ حظر التجول على مستوى سريلانكا، مطالبة بالالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا.

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