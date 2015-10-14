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"ديميترييف": المستثمرون الروس مهتمون بالطرح العام الأولي لأرامكو

قال: الاتفاق بين أعضاء "أوبك" وخارجها سيناقش خلال محادثات الرياض

قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديميترييف للصحفيين: إن عددًا من المستثمرين الروس مهتمون بالطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو.

ووفق ما نقلته "رويترز" قال ديميترييف قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية: إن الاتفاق بين أعضاء منظمة أوبك والدول الأخرى خارج أوبك؛ ستتم مناقشته خلال المحادثات في الرياض.

أرامكو بوتين في السعودية أوبك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ديميترييف": المستثمرون الروس مهتمون بالطرح العام الأولي لأرامكو
سبق

قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديميترييف للصحفيين: إن عددًا من المستثمرين الروس مهتمون بالطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو.

ووفق ما نقلته "رويترز" قال ديميترييف قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية: إن الاتفاق بين أعضاء منظمة أوبك والدول الأخرى خارج أوبك؛ ستتم مناقشته خلال المحادثات في الرياض.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
09:46 AM

"ديميترييف": المستثمرون الروس مهتمون بالطرح العام الأولي لأرامكو

قال: الاتفاق بين أعضاء "أوبك" وخارجها سيناقش خلال محادثات الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديميترييف للصحفيين: إن عددًا من المستثمرين الروس مهتمون بالطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو.

ووفق ما نقلته "رويترز" قال ديميترييف قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية: إن الاتفاق بين أعضاء منظمة أوبك والدول الأخرى خارج أوبك؛ ستتم مناقشته خلال المحادثات في الرياض.

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