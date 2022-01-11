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السعر الأعلى لـ"العروس".. شاهد انطلاقة مميزة للمهرجان السعودي للجواد

ضم مزاد "فخر الدرعية" الذي يعود جزءٌ من ريعه للخيريات.. سلالات نادرة

انطلقت فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي 2022 بالعاصمة الرياض في منتجع الفروسية العالمي، بحضور عدد من الضيوف والمهتمين، وممثلي الشريك الاستراتيجي "هيئة تطوير بوابة الدرعية"، بالإضافة للمشاركين والمهتمين بعالم الخيل العربية الأصيلة.

ويحظى المهرجان في النسخة الثانية التي تحمل شعار "عبية في الدرعية" بشراكة ودعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية؛ وقد تَضَمّن الافتتاح إقامة مزاد "فخر الدرعية" الذي كان فرصة لاقتناء نخبة من الخيول ذات السلالات النادرة؛ وذلك بعرض أربعين رأسًا من الأفراس والأحصنة.

وقد شارك مائة وعشرون من المهتمين بالخيل العربية الأصيلة؛ للمزايدة على الخيل المعروضة، بإجمالي مبيعات فاقت المليون ريال سعودي؛ حيث كان أعلى سعر لعروس المزاد الفرس "بروماباهماس"، التي بيعت بسعر 180000 ريال مودعة مربط "الشاذلية" لتحلّ في مربط عبدالرحمن الشهري؛ فيما يعود جزء من ريع المزاد للجمعيات الخيرية.

كما انطلقت الفعاليات الأخرى المصاحبة للمهرجان، والتي تعكس جزءًا من تاريخ وموروث المملكة العربية السعودية بطريقة عصرية تناسب وتتماشى مع تفكير كل الفئات العمرية؛ كـ"فقرة الدرعية تقول" التي خطفت أنظار الحضور، وهي عرض فيلم ثقافي يحكي قصص شخصيات من الدولة السعودية الأولى، وهو العرض الذي يتم للمرة الأولى بالمملكة، وعرض "جونزاليس" بالخيل الذي يحكي قصة التناغم بين الإنسان وهذا الكائن الجميل، ومتحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة الذي يعتبر فرصة مميزة لمشاهدة سلالات أهم وأشهر خيول الإمام فيصل بن تركي والملك عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعر الأعلى لـ"العروس".. شاهد انطلاقة مميزة للمهرجان السعودي للجواد
سبق

انطلقت فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي 2022 بالعاصمة الرياض في منتجع الفروسية العالمي، بحضور عدد من الضيوف والمهتمين، وممثلي الشريك الاستراتيجي "هيئة تطوير بوابة الدرعية"، بالإضافة للمشاركين والمهتمين بعالم الخيل العربية الأصيلة.

ويحظى المهرجان في النسخة الثانية التي تحمل شعار "عبية في الدرعية" بشراكة ودعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية؛ وقد تَضَمّن الافتتاح إقامة مزاد "فخر الدرعية" الذي كان فرصة لاقتناء نخبة من الخيول ذات السلالات النادرة؛ وذلك بعرض أربعين رأسًا من الأفراس والأحصنة.

وقد شارك مائة وعشرون من المهتمين بالخيل العربية الأصيلة؛ للمزايدة على الخيل المعروضة، بإجمالي مبيعات فاقت المليون ريال سعودي؛ حيث كان أعلى سعر لعروس المزاد الفرس "بروماباهماس"، التي بيعت بسعر 180000 ريال مودعة مربط "الشاذلية" لتحلّ في مربط عبدالرحمن الشهري؛ فيما يعود جزء من ريع المزاد للجمعيات الخيرية.

كما انطلقت الفعاليات الأخرى المصاحبة للمهرجان، والتي تعكس جزءًا من تاريخ وموروث المملكة العربية السعودية بطريقة عصرية تناسب وتتماشى مع تفكير كل الفئات العمرية؛ كـ"فقرة الدرعية تقول" التي خطفت أنظار الحضور، وهي عرض فيلم ثقافي يحكي قصص شخصيات من الدولة السعودية الأولى، وهو العرض الذي يتم للمرة الأولى بالمملكة، وعرض "جونزاليس" بالخيل الذي يحكي قصة التناغم بين الإنسان وهذا الكائن الجميل، ومتحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة الذي يعتبر فرصة مميزة لمشاهدة سلالات أهم وأشهر خيول الإمام فيصل بن تركي والملك عبدالعزيز.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
12:04 PM

السعر الأعلى لـ"العروس".. شاهد انطلاقة مميزة للمهرجان السعودي للجواد

ضم مزاد "فخر الدرعية" الذي يعود جزءٌ من ريعه للخيريات.. سلالات نادرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي 2022 بالعاصمة الرياض في منتجع الفروسية العالمي، بحضور عدد من الضيوف والمهتمين، وممثلي الشريك الاستراتيجي "هيئة تطوير بوابة الدرعية"، بالإضافة للمشاركين والمهتمين بعالم الخيل العربية الأصيلة.

ويحظى المهرجان في النسخة الثانية التي تحمل شعار "عبية في الدرعية" بشراكة ودعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية؛ وقد تَضَمّن الافتتاح إقامة مزاد "فخر الدرعية" الذي كان فرصة لاقتناء نخبة من الخيول ذات السلالات النادرة؛ وذلك بعرض أربعين رأسًا من الأفراس والأحصنة.

وقد شارك مائة وعشرون من المهتمين بالخيل العربية الأصيلة؛ للمزايدة على الخيل المعروضة، بإجمالي مبيعات فاقت المليون ريال سعودي؛ حيث كان أعلى سعر لعروس المزاد الفرس "بروماباهماس"، التي بيعت بسعر 180000 ريال مودعة مربط "الشاذلية" لتحلّ في مربط عبدالرحمن الشهري؛ فيما يعود جزء من ريع المزاد للجمعيات الخيرية.

كما انطلقت الفعاليات الأخرى المصاحبة للمهرجان، والتي تعكس جزءًا من تاريخ وموروث المملكة العربية السعودية بطريقة عصرية تناسب وتتماشى مع تفكير كل الفئات العمرية؛ كـ"فقرة الدرعية تقول" التي خطفت أنظار الحضور، وهي عرض فيلم ثقافي يحكي قصص شخصيات من الدولة السعودية الأولى، وهو العرض الذي يتم للمرة الأولى بالمملكة، وعرض "جونزاليس" بالخيل الذي يحكي قصة التناغم بين الإنسان وهذا الكائن الجميل، ومتحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة الذي يعتبر فرصة مميزة لمشاهدة سلالات أهم وأشهر خيول الإمام فيصل بن تركي والملك عبدالعزيز.

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