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مهرجان الكليجا ببريدة يشجع أكثر من 150 أسرة على الاكتفاء الذاتي

لدعم وتمكين المرأة السعودية اجتماعيًّا واقتصاديًّا

تحفل منطقة القصيم بمئات الأسر المنتجة التي وجدت حرصًا ودعمًا ملموسًا من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، على دعم وتمكين المرأة السعودية اجتماعيًّا واقتصاديًّا من خلال توفير وإيجاد فرص عمل جديدة لها، ولدعم مشاركتها وتفعيل دورها في المجتمع، من خلال تحفيزها على تأسيس مشروعها، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأسهمت أكثر من 150 أسرة منتجة بمهرجان الكليجا، المقامة فعالياته بمركز النخلة ببريدة؛ لإبراز العمل الحر وترجمته واقعًا ملموسًا من خلال ما يقدمنه لشرائح المجتمع من أكلات شعبية وحِرَف ومشغولات يدوية، وتحولهن من أسر متلقية للمساعدات، إلى أسر منتجة تعتمد على ذاتها لتوفير دخل يتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها، كما تَلقى منتجات الأسر المنتجة السعودية رواجًا كبيرًا بين مختلف شرائح المجتمع؛ لا سيما وأنها ذات جودة عالية، وتلبي متطلبات المستهلكين.

وتفردت تلك الأسر داخل أروقة المهرجان، في إعداد الأكلات الشعبية والمشغولات اليدوية، وأصبح لهن علامة تجارية مسجلة، وتمكنّ من أن يصبحن حِرَفيات مبدعات وذات دخل متميز، ونَقَلَهن العمل الحر إلى صانعات ماهرات لهن علامات تجارية بارزة.

القصيم بريدة الكليجا مهرجان الكليجا مركز النخلة الأسر المنتجة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان الكليجا ببريدة يشجع أكثر من 150 أسرة على الاكتفاء الذاتي
سبق

تحفل منطقة القصيم بمئات الأسر المنتجة التي وجدت حرصًا ودعمًا ملموسًا من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، على دعم وتمكين المرأة السعودية اجتماعيًّا واقتصاديًّا من خلال توفير وإيجاد فرص عمل جديدة لها، ولدعم مشاركتها وتفعيل دورها في المجتمع، من خلال تحفيزها على تأسيس مشروعها، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأسهمت أكثر من 150 أسرة منتجة بمهرجان الكليجا، المقامة فعالياته بمركز النخلة ببريدة؛ لإبراز العمل الحر وترجمته واقعًا ملموسًا من خلال ما يقدمنه لشرائح المجتمع من أكلات شعبية وحِرَف ومشغولات يدوية، وتحولهن من أسر متلقية للمساعدات، إلى أسر منتجة تعتمد على ذاتها لتوفير دخل يتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها، كما تَلقى منتجات الأسر المنتجة السعودية رواجًا كبيرًا بين مختلف شرائح المجتمع؛ لا سيما وأنها ذات جودة عالية، وتلبي متطلبات المستهلكين.

وتفردت تلك الأسر داخل أروقة المهرجان، في إعداد الأكلات الشعبية والمشغولات اليدوية، وأصبح لهن علامة تجارية مسجلة، وتمكنّ من أن يصبحن حِرَفيات مبدعات وذات دخل متميز، ونَقَلَهن العمل الحر إلى صانعات ماهرات لهن علامات تجارية بارزة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
05:14 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:28 PM

مهرجان الكليجا ببريدة يشجع أكثر من 150 أسرة على الاكتفاء الذاتي

لدعم وتمكين المرأة السعودية اجتماعيًّا واقتصاديًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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تحفل منطقة القصيم بمئات الأسر المنتجة التي وجدت حرصًا ودعمًا ملموسًا من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، على دعم وتمكين المرأة السعودية اجتماعيًّا واقتصاديًّا من خلال توفير وإيجاد فرص عمل جديدة لها، ولدعم مشاركتها وتفعيل دورها في المجتمع، من خلال تحفيزها على تأسيس مشروعها، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأسهمت أكثر من 150 أسرة منتجة بمهرجان الكليجا، المقامة فعالياته بمركز النخلة ببريدة؛ لإبراز العمل الحر وترجمته واقعًا ملموسًا من خلال ما يقدمنه لشرائح المجتمع من أكلات شعبية وحِرَف ومشغولات يدوية، وتحولهن من أسر متلقية للمساعدات، إلى أسر منتجة تعتمد على ذاتها لتوفير دخل يتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها، كما تَلقى منتجات الأسر المنتجة السعودية رواجًا كبيرًا بين مختلف شرائح المجتمع؛ لا سيما وأنها ذات جودة عالية، وتلبي متطلبات المستهلكين.

وتفردت تلك الأسر داخل أروقة المهرجان، في إعداد الأكلات الشعبية والمشغولات اليدوية، وأصبح لهن علامة تجارية مسجلة، وتمكنّ من أن يصبحن حِرَفيات مبدعات وذات دخل متميز، ونَقَلَهن العمل الحر إلى صانعات ماهرات لهن علامات تجارية بارزة.

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