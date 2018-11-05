عسير.. المعلمة "ريم الزهراني" تعانق العالمية باختراعين مبهرين

أحدهما في أمن الطائرات والآخر في سلامة المنشآت

ابتكرت المعلمة المخترعة بالروضة الرابعة بأبها التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ريم محمد الزهراني، اختراعين في "أمن الطائرات" و"سلامة المنشآت"، وحصدت من خلالهما عدداً من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، خلال مشاركتها في معرض وارسو الدولي للمخترعين، والذي اختتم مؤخراً في دولة بولندا.

وأوضحت "الزهراني" أن الاختراع الأول عبارة عن تأمين الطائرة بوسائد هوائية في حال هبوطها الاضطراري على الماء؛ بهدف التقليل من حدوث أضرار في الأرواح، فيما يهدف الاختراع الثاني إلى حماية المنشآت والتنبيه قبل وقوع الحريق أو التماسّ، ومباشرتها فوراً من قبل الجهات ذات العلاقة، من خلال جهاز حساس يرسل إشارات تنبيهية مع تحديد الموقع لغرفة تحكم مشتركة مرتبطة بالدفاع المدني والإسعاف والمرور، بالإضافة إلى ارتباطها بغرفة العمليات المشتركة في إمارة المنطقة.

وأشارت إلى أنها حصلت على الميدالية الذهبية من منظمة اتحاد المخترعين الروماني ببولندا عن اختراعها الأول، فيما حصدت ميداليتين برونزيتين عن اختراعها لغرفة التحكم المشتركة، الأولى من معرض وارسو للمخترعين، والثانية من اتحاد المخترعين الروماني وأربع شهادات شكر.

وأبدت "الزهراني" فخرها واعتزازها بما تقدمه لردّ جميل الوطن ورفع رايته خفاقة في جميع المحافل الدولية، وما تبذله حكومة المملكة الرشيدة من تمكين المرأة للمنافسة في جميع المجالات، مثمنةً جهود إدارة التعليم في دعمها ومساندتها.

من جهته، هنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان، المعلمة وتعليم المنطقة على هذا الإنجاز الذي يعد إضافة لإنجازات المنطقة على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن معرض وارسو الدولي للمخترعين يقام سنوياً في جامعة وارسو للتقنية في بولندا، ويهدف إلى استقطاب المخترعين من كل دول العالم، وقد تجاوز عدد المشاركين في المسابقة مؤخراً أكثر من 300 مشارك تأهل منهم 80 متأهلاً للميداليات في 8 مجالات مختلفة.