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وزارة العدل توضح آلية ترشيح المتقدمين على وظائفها

يكون الأفضلية للأعلى درجة في اختبار "القدرة المعرفية"

أعلنت وزارة العدل أن الأفضلية للمتقدمين على وظائفها يكون للأعلى درجة في اختبار "القدرة المعرفية"، مشيرةً إلى أن تحديد الدرجة المطلوبة لهذا الاختبار يحكمه أعداد الوظائف ودرجات المتسابقين لكل منطقة من مناطق المملكة، وذلك بحسب ترتيب المتقدمين نزولاً من درجة 100 إلى أن يتم شغل كامل الوظائف بشرط ألا تقل الدرجة عن 80 درجة.

وبيّنت الوزارة للمتقدمين والمتقدمات على مسابقتها الوظيفية للمرتبة السادسة التي أتاحت التقديم عليها في شهر رمضان الماضي، أن النتائج سيتم الإعلان عنها بشكل مرحلي لكل منطقة بعد الانتهاء من ترشيح المتقدمين في منطقة الرياض، وذلك من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية www.moj.gov.sa.

يذكر أن الوزارة دعت في نهاية شهر ذي الحجة الماضي عدد 593 متقدماً ومتقدمة على وظائف منطقة الرياض كمرحلة أولى من مراحل هذه المسابقة، حيث جرى ترشيحهم بحسب درجاتهم وفي كل تخصص على حدة، كما أجريت لهم اختبارات المهارات السلوكية والمقابلة الشخصية، ويجري استكمال مسوغات تعيين 541 منهم اجتازوا اختبار المهارات السلوكية والمقابلة الشخصية.

وزارة العدل القدرة المعرفية وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة العدل توضح آلية ترشيح المتقدمين على وظائفها
سبق

أعلنت وزارة العدل أن الأفضلية للمتقدمين على وظائفها يكون للأعلى درجة في اختبار "القدرة المعرفية"، مشيرةً إلى أن تحديد الدرجة المطلوبة لهذا الاختبار يحكمه أعداد الوظائف ودرجات المتسابقين لكل منطقة من مناطق المملكة، وذلك بحسب ترتيب المتقدمين نزولاً من درجة 100 إلى أن يتم شغل كامل الوظائف بشرط ألا تقل الدرجة عن 80 درجة.

وبيّنت الوزارة للمتقدمين والمتقدمات على مسابقتها الوظيفية للمرتبة السادسة التي أتاحت التقديم عليها في شهر رمضان الماضي، أن النتائج سيتم الإعلان عنها بشكل مرحلي لكل منطقة بعد الانتهاء من ترشيح المتقدمين في منطقة الرياض، وذلك من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية www.moj.gov.sa.

يذكر أن الوزارة دعت في نهاية شهر ذي الحجة الماضي عدد 593 متقدماً ومتقدمة على وظائف منطقة الرياض كمرحلة أولى من مراحل هذه المسابقة، حيث جرى ترشيحهم بحسب درجاتهم وفي كل تخصص على حدة، كما أجريت لهم اختبارات المهارات السلوكية والمقابلة الشخصية، ويجري استكمال مسوغات تعيين 541 منهم اجتازوا اختبار المهارات السلوكية والمقابلة الشخصية.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
02:13 PM

وزارة العدل توضح آلية ترشيح المتقدمين على وظائفها

يكون الأفضلية للأعلى درجة في اختبار "القدرة المعرفية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل أن الأفضلية للمتقدمين على وظائفها يكون للأعلى درجة في اختبار "القدرة المعرفية"، مشيرةً إلى أن تحديد الدرجة المطلوبة لهذا الاختبار يحكمه أعداد الوظائف ودرجات المتسابقين لكل منطقة من مناطق المملكة، وذلك بحسب ترتيب المتقدمين نزولاً من درجة 100 إلى أن يتم شغل كامل الوظائف بشرط ألا تقل الدرجة عن 80 درجة.

وبيّنت الوزارة للمتقدمين والمتقدمات على مسابقتها الوظيفية للمرتبة السادسة التي أتاحت التقديم عليها في شهر رمضان الماضي، أن النتائج سيتم الإعلان عنها بشكل مرحلي لكل منطقة بعد الانتهاء من ترشيح المتقدمين في منطقة الرياض، وذلك من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية www.moj.gov.sa.

يذكر أن الوزارة دعت في نهاية شهر ذي الحجة الماضي عدد 593 متقدماً ومتقدمة على وظائف منطقة الرياض كمرحلة أولى من مراحل هذه المسابقة، حيث جرى ترشيحهم بحسب درجاتهم وفي كل تخصص على حدة، كما أجريت لهم اختبارات المهارات السلوكية والمقابلة الشخصية، ويجري استكمال مسوغات تعيين 541 منهم اجتازوا اختبار المهارات السلوكية والمقابلة الشخصية.

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