النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صورة نادرة تنشر لأول مرة.. الملك عبدالله في مراسم غسل الكعبة

عمرها ربع قرن.. وحصلت عليها "سبق" من أرشيف الباحث "العمراني"

تنشر "سبق" صورة تاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله - وهو يشارك في مراسم غسل الكعبة المشرفة قبل ربع قرن، وذلك في عام 1415 هـ ـ 1995 م.

وجاءت الصورة من أرشيف الباحث التاريخي عبدالله العمراني وتنشر لأول مرة عبر صحيفة "سبق"، حيث كان حينها يتم غسل الكعبة مرتين في السنة، كما يظهر على يسار الملك عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة في تلك الفترة الأمير ماجد بن عبدالعزيز يرحمه الله، وإلى جانبهما مجموعة من ضباط وأفراد قوات الطوارئ الخاصة والتي تشارك سنوياً في موسم الحج تحت قيادة قوات أمن الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صورة نادرة تنشر لأول مرة.. الملك عبدالله في مراسم غسل الكعبة
سبق

تنشر "سبق" صورة تاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله - وهو يشارك في مراسم غسل الكعبة المشرفة قبل ربع قرن، وذلك في عام 1415 هـ ـ 1995 م.

وجاءت الصورة من أرشيف الباحث التاريخي عبدالله العمراني وتنشر لأول مرة عبر صحيفة "سبق"، حيث كان حينها يتم غسل الكعبة مرتين في السنة، كما يظهر على يسار الملك عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة في تلك الفترة الأمير ماجد بن عبدالعزيز يرحمه الله، وإلى جانبهما مجموعة من ضباط وأفراد قوات الطوارئ الخاصة والتي تشارك سنوياً في موسم الحج تحت قيادة قوات أمن الحج.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:36 AM

صورة نادرة تنشر لأول مرة.. الملك عبدالله في مراسم غسل الكعبة

عمرها ربع قرن.. وحصلت عليها "سبق" من أرشيف الباحث "العمراني"

A A A
بدر الجبل - مكة المكرمة
6
3,986

تنشر "سبق" صورة تاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله - وهو يشارك في مراسم غسل الكعبة المشرفة قبل ربع قرن، وذلك في عام 1415 هـ ـ 1995 م.

وجاءت الصورة من أرشيف الباحث التاريخي عبدالله العمراني وتنشر لأول مرة عبر صحيفة "سبق"، حيث كان حينها يتم غسل الكعبة مرتين في السنة، كما يظهر على يسار الملك عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة في تلك الفترة الأمير ماجد بن عبدالعزيز يرحمه الله، وإلى جانبهما مجموعة من ضباط وأفراد قوات الطوارئ الخاصة والتي تشارك سنوياً في موسم الحج تحت قيادة قوات أمن الحج.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,468
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,551
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,588
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,642

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة