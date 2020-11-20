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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية البرازيل

استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو.

وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة، ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية البرازيل
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو.

وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة، ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
05:55 PM
اخر تعديل
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
06:07 PM

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية البرازيل

استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
163

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو.

وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة، ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً.

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