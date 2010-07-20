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القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي بعد "تهمة مشينة"

أفرج عنه بكفالة بينما تواصل الشرطة التحقيق.. وناديه: تم إيقافه

ألقت الشرطة القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية مع أطفال.

وتم القبض على اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، الجمعة، قبل الإفراج عنه بكفالة، بينما تواصل الشرطة التحقيق.

ونقلت الشبكة، الثلاثاء، عن النادي الذي ينتمي له اللاعب، أنه "تم إيقافه لحين انتهاء تحقيق الشرطة".

وأضاف النادي وفق سكاي نيوز عربية: "سنواصل دعم السلطات في استفساراتهم، ولن ندلي بأي تصريحات أخرى في الوقت الحالي".

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القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي بعد "تهمة مشينة"
سبق

ألقت الشرطة القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية مع أطفال.

وتم القبض على اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، الجمعة، قبل الإفراج عنه بكفالة، بينما تواصل الشرطة التحقيق.

ونقلت الشبكة، الثلاثاء، عن النادي الذي ينتمي له اللاعب، أنه "تم إيقافه لحين انتهاء تحقيق الشرطة".

وأضاف النادي وفق سكاي نيوز عربية: "سنواصل دعم السلطات في استفساراتهم، ولن ندلي بأي تصريحات أخرى في الوقت الحالي".

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
09:41 AM

القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي بعد "تهمة مشينة"

أفرج عنه بكفالة بينما تواصل الشرطة التحقيق.. وناديه: تم إيقافه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقت الشرطة القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية مع أطفال.

وتم القبض على اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، الجمعة، قبل الإفراج عنه بكفالة، بينما تواصل الشرطة التحقيق.

ونقلت الشبكة، الثلاثاء، عن النادي الذي ينتمي له اللاعب، أنه "تم إيقافه لحين انتهاء تحقيق الشرطة".

وأضاف النادي وفق سكاي نيوز عربية: "سنواصل دعم السلطات في استفساراتهم، ولن ندلي بأي تصريحات أخرى في الوقت الحالي".

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