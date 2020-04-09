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شنغهاي الصينية تستعد لإعادة فتح المدارس بعد إغلاقها بسبب "كورونا"

يسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية

قال مدير لجنة التعليم في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الخميس: إن المدارس التي أُغلقت لمكافحة تفشي فيروس كورونا ستفتح أبوابها مجدداً في 27 أبريل الجاري.

وأضاف لو جينغ أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل.

ووفق "رويترز"، تابع أن المدارس ينبغي أن تستعد لاستئناف الدراسة لبقية الصفوف قبل السادس من مايو على أن تعلن كل مدرسة الوقت الملائم لها.

وفى سياق متصل بدأت قرية شينجيان في بلدية تشونجتشينج بجنوب غربي الصين في جذب شركات لزراعة الأعشاب الطبية الصينية التقليدية لتطوير صناعة الأعشاب الطبية الصينية التقليدية؛ بهدف زيادة دخول الفلاحين المحليين.

وحتى الآن، تم زراعة أعشاب طبية صينية تقليدية على مساحة اجمالي أكثر من 266.67 ألف متر مربع في القرية.

فيروس كورونا الجديد مدينة شنغهاي الصينية

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شنغهاي الصينية تستعد لإعادة فتح المدارس بعد إغلاقها بسبب "كورونا"
سبق

قال مدير لجنة التعليم في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الخميس: إن المدارس التي أُغلقت لمكافحة تفشي فيروس كورونا ستفتح أبوابها مجدداً في 27 أبريل الجاري.

وأضاف لو جينغ أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل.

ووفق "رويترز"، تابع أن المدارس ينبغي أن تستعد لاستئناف الدراسة لبقية الصفوف قبل السادس من مايو على أن تعلن كل مدرسة الوقت الملائم لها.

وفى سياق متصل بدأت قرية شينجيان في بلدية تشونجتشينج بجنوب غربي الصين في جذب شركات لزراعة الأعشاب الطبية الصينية التقليدية لتطوير صناعة الأعشاب الطبية الصينية التقليدية؛ بهدف زيادة دخول الفلاحين المحليين.

وحتى الآن، تم زراعة أعشاب طبية صينية تقليدية على مساحة اجمالي أكثر من 266.67 ألف متر مربع في القرية.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
11:19 AM

شنغهاي الصينية تستعد لإعادة فتح المدارس بعد إغلاقها بسبب "كورونا"

يسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدير لجنة التعليم في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الخميس: إن المدارس التي أُغلقت لمكافحة تفشي فيروس كورونا ستفتح أبوابها مجدداً في 27 أبريل الجاري.

وأضاف لو جينغ أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل.

ووفق "رويترز"، تابع أن المدارس ينبغي أن تستعد لاستئناف الدراسة لبقية الصفوف قبل السادس من مايو على أن تعلن كل مدرسة الوقت الملائم لها.

وفى سياق متصل بدأت قرية شينجيان في بلدية تشونجتشينج بجنوب غربي الصين في جذب شركات لزراعة الأعشاب الطبية الصينية التقليدية لتطوير صناعة الأعشاب الطبية الصينية التقليدية؛ بهدف زيادة دخول الفلاحين المحليين.

وحتى الآن، تم زراعة أعشاب طبية صينية تقليدية على مساحة اجمالي أكثر من 266.67 ألف متر مربع في القرية.

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