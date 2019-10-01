رئيس "سار" عن حريق قطار الحرمين: المحطة لم تتأثر .. ومَن لديه أدلة فساد يقدّمها

قال: أتى على السقف والأنظمة عملت بفعالية وفق التصميم والدليل الإخلاء في فترة قياسية

أكّد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار المالك، أن حريق محطة القطار بالسليمانية في جدة الذي وقع الأحد الماضي، أتى على السقف العلوي فقط، دون أن يتأثر باقي مكونات المحطة.

جاء ذلك في ردٍّ على مذيع "قناة العربية"، بأنه -حسب الصور- الحريق أتى على كل المحطة تقريباً ولم يسلم منها أي جانب، فأين كانت أنظمة السلامة؟ حيث قال "المالك": "قدّر الله وما شاء الله فعل، والحمد لله على سلامة جميع مَن كان في المحطة في وقت الحريق من مسافرين أو عاملين".

وأضاف: "فيما يخص المعلومة التي ذكرتها فهي ليست دقيقة، ما تأثر بشكل كبير جداً هو السقف العلوي فقط، أما باقي مكونات المحطة فالأضرار تتفاوت لكنها متوسطة إلى أقل، ولله الحمد، والسبب في ذلك لأن أنظمة الحريق الموجودة في المحطة عملت بشكل فعال حسب ما صُممت ونُفذت عليه، وتأكيداً على ذلك تم الإخلاء في فترة قياسية".

ورد مذيع قناة العربية "خالد مدخلي"؛ متسائلاً قائلاً:" لكن الصور والفيديوهات المنتشرة تقول غير ذلك تماماً"؛ ليجيب "المالك"؛ بقوله: "الصور للسقف العلوي وهذا صحيح السقف العلوي تضرّر بشكلٍ كامل".

وعن صور الأرض وتناثر الأجهزة المحترقة والأركان التي أظهرت احتراقها، أجاب "المالك"؛ بقوله، إن ما رأيته هو ما تساقط من سقف المحطة، أما داخل المحطة فالأضرار محدودة جداً، ولله الحمد، ولم تتأثر وهذا ما صُممت عليه المحطة.

وفيما يخص أن هناك شبهة فساد متعلقة بالحريق، قال: "إذا لديهم مستندات فليتم تقديمها للجان التحقيق التي ذكرها الأمير وستعمل باستقلالية كاملة".

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، قد أعلن أن هناك أوامر صدرت بتشكيل لجان عدة للتحقيق في أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين، مشيراً إلى أن وزارة النقل ستحقّق ووزارة الداخلية ستحقّق، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرّمة، مشيراً إلى أنه سيتم الرفع بالنتائج إلى المقام السامي؛ للاطلاع عليها والأمر بما يراه خادم الحرمين الشريفين.