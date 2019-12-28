"منشآت" تحتفي بتخرُّج مشاريع ناشئة في تقنيات التعليم

بهدف تأسيس شركات ناشئة على أسس سليمة وإمكانات عالية

نظَّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في الرياض أمس حفل تخريج المشاركين والمشاركات في مسرعة أعمال تقنيات التعليم، التي تهدف إلى تأسيس شركات ناشئة على أسس سليمة، وذات إمكانات عالية للنجاح في القطاع التعليمي، ورفع نسبة مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب السعودي في المجال التعليمي.

وأوضح نائب محافظ "منشآت" للتخطيط والتطوير سامي الحسيني أنه تم الاحتفاء خلال الحفل بتخرُّج 12 مشروعًا من مسرعة تقنيات التعليم بعد أن بدأت رحلة المسرعة بالبحث واستقطاب أكثر المشروعات والأعمال المختصة في تقنيات التعليم إبداعًا من بين أكثر من 200 مشروع وفكرة مقدمة إلى المسرعة.

وبيّن أنه تأهل إلى المرحلة الأولى التي مثلت معسكر توليد الأفكار 100 فريق، تجاوز بعدها إلى مرحلة المعسكر 25 فكرة ومشروعًا، قضت فيها خمسة أيام؛ ليتم تأهيل 12 فكرة ومشروعًا إلى برنامج المسرعة، الذي عُقد على مدى 12 أسبوعًا.

وأكد "الحسيني" حرص "منشآت" منذ انطلاقها على دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار، وتحفيزهم للمشاركة في بناء اقتصاد قوي ومزدهر للمملكة بواسطة عقول وسواعد المواطنين.

يُذكر أن مسرعة أعمال تقنيات التعليم هي منصة دعم مقدمة من "منشآت"، مختصة بقطاع التعليم، وهي كيان يقدم برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة في مجال تقنيات التعليم خلال فترة زمنية وجيزة من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد.