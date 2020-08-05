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مكة.. جولات رقابية تغلق 7 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية

تمثلت في تدني مستوى النظافة ووجود حشرات ورخص وشهادات منتهية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، 7 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، قائلاً: إن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافةً إلى وجود رخص وشهادات صحية منتهية، مشيراً إلى إتلاف 30 كيلو جراماً من المواد الغذائية التالفة لسوء الحفظ والتخزين.

وأكد أن البلدية خلال هذه الفترة تُكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على المنشآت المتعلقة بأنشطة الصحة العامة كافة؛ للتأكد من سلامة الغذاء، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية كافة من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

أمانة العاصمة المقدّسة بلدية أجياد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. جولات رقابية تغلق 7 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية
سبق

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، 7 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، قائلاً: إن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافةً إلى وجود رخص وشهادات صحية منتهية، مشيراً إلى إتلاف 30 كيلو جراماً من المواد الغذائية التالفة لسوء الحفظ والتخزين.

وأكد أن البلدية خلال هذه الفترة تُكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على المنشآت المتعلقة بأنشطة الصحة العامة كافة؛ للتأكد من سلامة الغذاء، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية كافة من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:35 PM

مكة.. جولات رقابية تغلق 7 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية

تمثلت في تدني مستوى النظافة ووجود حشرات ورخص وشهادات منتهية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، 7 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، قائلاً: إن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافةً إلى وجود رخص وشهادات صحية منتهية، مشيراً إلى إتلاف 30 كيلو جراماً من المواد الغذائية التالفة لسوء الحفظ والتخزين.

وأكد أن البلدية خلال هذه الفترة تُكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على المنشآت المتعلقة بأنشطة الصحة العامة كافة؛ للتأكد من سلامة الغذاء، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية كافة من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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