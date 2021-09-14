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ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس

سجلت ارتفاعاً بـ20.48% بواقع أكثر من 457 ألف حاوية قياسية

شهدت الموانئ السعودية خلال شهر أغسطس لعام 2021م، مناولة 814 ألف حاوية قياسية (صادرة وواردة)، وتشمل منها حاويات المسافنة التي سجلت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 20.48%، بواقع أكثر من 457 ألف حاوية قياسية.

وبلغت أعداد البضائع المناولة أكثر من 25 مليون طن، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة %8.12 بواقع 1،119 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ؛ حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب، بنسبة %134.78، بواقع 70 ألف راكباً، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاعاً في أعداد السيارات بنسبة %61.73، بواقع 74 ألف سيارة، كما بلغ إجمالي أعداد المواشي 43 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 1.6 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة في أحجام المناولة، مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وترتكز رؤية الهيئة العامة للموانئ تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس
سبق

شهدت الموانئ السعودية خلال شهر أغسطس لعام 2021م، مناولة 814 ألف حاوية قياسية (صادرة وواردة)، وتشمل منها حاويات المسافنة التي سجلت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 20.48%، بواقع أكثر من 457 ألف حاوية قياسية.

وبلغت أعداد البضائع المناولة أكثر من 25 مليون طن، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة %8.12 بواقع 1،119 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ؛ حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب، بنسبة %134.78، بواقع 70 ألف راكباً، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاعاً في أعداد السيارات بنسبة %61.73، بواقع 74 ألف سيارة، كما بلغ إجمالي أعداد المواشي 43 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 1.6 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة في أحجام المناولة، مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وترتكز رؤية الهيئة العامة للموانئ تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
03:01 PM

ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس

سجلت ارتفاعاً بـ20.48% بواقع أكثر من 457 ألف حاوية قياسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهدت الموانئ السعودية خلال شهر أغسطس لعام 2021م، مناولة 814 ألف حاوية قياسية (صادرة وواردة)، وتشمل منها حاويات المسافنة التي سجلت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 20.48%، بواقع أكثر من 457 ألف حاوية قياسية.

وبلغت أعداد البضائع المناولة أكثر من 25 مليون طن، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة %8.12 بواقع 1،119 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ؛ حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب، بنسبة %134.78، بواقع 70 ألف راكباً، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاعاً في أعداد السيارات بنسبة %61.73، بواقع 74 ألف سيارة، كما بلغ إجمالي أعداد المواشي 43 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 1.6 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة في أحجام المناولة، مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وترتكز رؤية الهيئة العامة للموانئ تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

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