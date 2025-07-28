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نهب الحوثي يثبته آخر حجاج الطوال قبل 5 أعوام.. 24 ألف يمني إلى بيت الله

فيما يواصل منفذ الوديعة بشرورة عمله على مدار الساعة لاستقبال ضيوف الرحمن

منذ خمس سنوات يخلو منفذ الطوال البري من الحجاج المسافرين والعابرين القاصدين لبيت الله الحرام؛ بسبب الأوضاع في اليمن ومنع الحوثيين للمسافرين من الدخول إلى السعودية فضلاً عن محاولات سابقة لقصف المنفذ؛ حيث سلكوا منفذ الوديعة والمنافذ الجوية خوفاً من نهب الحوثيين.
فيما يواصل منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران عمله الدؤوب والمستمر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية، وإنهاء إجراءات دخولهم إلى الأراضي السعودية حتى وصولهم للمشاعر المقدسة، وأدائهم مناسك الحج بكل يسر.
وكانت مصادر قد كشفت أن المليشيا الحوثية تنهب العابرين ولا تتردد في سرقة الشاحنات والناقلات المحملة بالبضائع؛ حيث يرفع الحوثيون أسلحتهم في وجه من يخالف أوامرهم، ويهددون بالقتل في حال الدخول إلى السعودية.
وكان قد أعلن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية الانتهاء من كل التجهيزات والترتيبات النهائية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم نحو 24 ألف حاج من كل محافظات الجمهورية بما فيها المناطق القابعة تحت سيطرة الانقلابيين.
وأكد الوزير "عطية" في تصريح لوسائل الإعلام، أن الوزارة تعمل ليل نهار بمتابعة مستمرة واهتمام كبير وتوجيهات كريمة من رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي؛ حيث تم الانتهاء من تجهيز المساكن والتغذية والنقل وفقاً للشروط والمعايير المتبعة كل عام والتي حققت بشكل كبير رضاء ضيوف الرحمن.
وثمّن وزير الأوقاف والإرشاد جهود المملكة العربية السعودية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وقيادة وزارتي الداخلية والحج والعمرة وسفارة خادم الحرمين الشريفين وكل الجهات ذات العلاقة على تسهيل كل إجراءات الحجاج لاسيما اليمنيين.
وأشار "عطية" إلى أن وزارته سخرت كل إمكانياتها وطاقاتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وأن طاقم بعثة الحج يعمل على مدار الساعة في متابعة كل الإجراءات حتى يصل الحجاج ويؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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نهب الحوثي يثبته آخر حجاج الطوال قبل 5 أعوام.. 24 ألف يمني إلى بيت الله
سبق

منذ خمس سنوات يخلو منفذ الطوال البري من الحجاج المسافرين والعابرين القاصدين لبيت الله الحرام؛ بسبب الأوضاع في اليمن ومنع الحوثيين للمسافرين من الدخول إلى السعودية فضلاً عن محاولات سابقة لقصف المنفذ؛ حيث سلكوا منفذ الوديعة والمنافذ الجوية خوفاً من نهب الحوثيين.
فيما يواصل منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران عمله الدؤوب والمستمر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية، وإنهاء إجراءات دخولهم إلى الأراضي السعودية حتى وصولهم للمشاعر المقدسة، وأدائهم مناسك الحج بكل يسر.
وكانت مصادر قد كشفت أن المليشيا الحوثية تنهب العابرين ولا تتردد في سرقة الشاحنات والناقلات المحملة بالبضائع؛ حيث يرفع الحوثيون أسلحتهم في وجه من يخالف أوامرهم، ويهددون بالقتل في حال الدخول إلى السعودية.
وكان قد أعلن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية الانتهاء من كل التجهيزات والترتيبات النهائية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم نحو 24 ألف حاج من كل محافظات الجمهورية بما فيها المناطق القابعة تحت سيطرة الانقلابيين.
وأكد الوزير "عطية" في تصريح لوسائل الإعلام، أن الوزارة تعمل ليل نهار بمتابعة مستمرة واهتمام كبير وتوجيهات كريمة من رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي؛ حيث تم الانتهاء من تجهيز المساكن والتغذية والنقل وفقاً للشروط والمعايير المتبعة كل عام والتي حققت بشكل كبير رضاء ضيوف الرحمن.
وثمّن وزير الأوقاف والإرشاد جهود المملكة العربية السعودية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وقيادة وزارتي الداخلية والحج والعمرة وسفارة خادم الحرمين الشريفين وكل الجهات ذات العلاقة على تسهيل كل إجراءات الحجاج لاسيما اليمنيين.
وأشار "عطية" إلى أن وزارته سخرت كل إمكانياتها وطاقاتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وأن طاقم بعثة الحج يعمل على مدار الساعة في متابعة كل الإجراءات حتى يصل الحجاج ويؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
02:44 PM

نهب الحوثي يثبته آخر حجاج الطوال قبل 5 أعوام.. 24 ألف يمني إلى بيت الله

فيما يواصل منفذ الوديعة بشرورة عمله على مدار الساعة لاستقبال ضيوف الرحمن

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فهد كاملي - جازان
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منذ خمس سنوات يخلو منفذ الطوال البري من الحجاج المسافرين والعابرين القاصدين لبيت الله الحرام؛ بسبب الأوضاع في اليمن ومنع الحوثيين للمسافرين من الدخول إلى السعودية فضلاً عن محاولات سابقة لقصف المنفذ؛ حيث سلكوا منفذ الوديعة والمنافذ الجوية خوفاً من نهب الحوثيين.
فيما يواصل منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران عمله الدؤوب والمستمر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية، وإنهاء إجراءات دخولهم إلى الأراضي السعودية حتى وصولهم للمشاعر المقدسة، وأدائهم مناسك الحج بكل يسر.
وكانت مصادر قد كشفت أن المليشيا الحوثية تنهب العابرين ولا تتردد في سرقة الشاحنات والناقلات المحملة بالبضائع؛ حيث يرفع الحوثيون أسلحتهم في وجه من يخالف أوامرهم، ويهددون بالقتل في حال الدخول إلى السعودية.
وكان قد أعلن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية الانتهاء من كل التجهيزات والترتيبات النهائية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم نحو 24 ألف حاج من كل محافظات الجمهورية بما فيها المناطق القابعة تحت سيطرة الانقلابيين.
وأكد الوزير "عطية" في تصريح لوسائل الإعلام، أن الوزارة تعمل ليل نهار بمتابعة مستمرة واهتمام كبير وتوجيهات كريمة من رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي؛ حيث تم الانتهاء من تجهيز المساكن والتغذية والنقل وفقاً للشروط والمعايير المتبعة كل عام والتي حققت بشكل كبير رضاء ضيوف الرحمن.
وثمّن وزير الأوقاف والإرشاد جهود المملكة العربية السعودية وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وقيادة وزارتي الداخلية والحج والعمرة وسفارة خادم الحرمين الشريفين وكل الجهات ذات العلاقة على تسهيل كل إجراءات الحجاج لاسيما اليمنيين.
وأشار "عطية" إلى أن وزارته سخرت كل إمكانياتها وطاقاتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وأن طاقم بعثة الحج يعمل على مدار الساعة في متابعة كل الإجراءات حتى يصل الحجاج ويؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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