استفتاء "كاسياس" للسوبر الإسبانية ينصف السعودية.. أغلبية ساحقة

سأل عن رأي المتابعين حول إقامة البطولة في المملكة

شارك قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق ولاعب بورتو البرتغالي الحالي إيكر كاسياس متابعيه في استفتاء، سألهم خلاله عن رأيهم في إقامة كأس السوبر الإسبانية في المملكة العربية السعودية.

وجاءت النتيجة بالموافقة بأغلبية ساحقة، بلغت 64 %، بينما لم يحبذ فكرة إقامة البطولة خارج إسبانيا نحو 34 % من المشاركين. وشارك نحو 215 ألف مغرد في الاستفتاء الذي طرحه "كاسياس"، واستمر لمدة 24 ساعة فقط.

ويتابع الحارس الإسباني الشهير والمتوج بكأس العالم في عام 2010، وبطولتَي أوروبا 2008 و2012 مع منتخب بلاده، نحو 9 ملايين مغرد من كل أرجاء العالم.

وتستضيف السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية على مدى ثلاثة أعوام، وستقام النسخة الأولى بمشاركة أربعة فرق في يناير المقبل لأول مرة خارج الديار الإسبانية.