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ارتفاع بالأعداد.. الجزائر تسجل 158 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضة إلى 450 وفاة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم؛ عن تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 4006 حالات.

وأضاف فورار، في اللقاء الإعلامي اليوم: أنه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، ستّ وفيات إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 450 وفاة.

وأشار إلى ارتفاع عدد الأشخاص المتعافين من الوباء إلى 1779 شخصًا، بعدما تم تسجيل شفاء 77 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع بالأعداد.. الجزائر تسجل 158 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم؛ عن تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 4006 حالات.

وأضاف فورار، في اللقاء الإعلامي اليوم: أنه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، ستّ وفيات إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 450 وفاة.

وأشار إلى ارتفاع عدد الأشخاص المتعافين من الوباء إلى 1779 شخصًا، بعدما تم تسجيل شفاء 77 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
07:51 PM

ارتفاع بالأعداد.. الجزائر تسجل 158 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضة إلى 450 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم؛ عن تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 4006 حالات.

وأضاف فورار، في اللقاء الإعلامي اليوم: أنه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، ستّ وفيات إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 450 وفاة.

وأشار إلى ارتفاع عدد الأشخاص المتعافين من الوباء إلى 1779 شخصًا، بعدما تم تسجيل شفاء 77 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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