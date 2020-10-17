توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، حالة استقرار عام في أجواء المملكة، عدا بعض السحب الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية. وقال "الحصيني": لا تلوح في الأفق حالة جوية معتبرة كما ترسمه النماذج العددية للطقس لمدة أسبوع قادم. وأضاف: جهّزوا الملابس الشتوية، ويتوقع المزيد من الانخفاض في الحرارة على الوسطى والشمالية. ومن جهتها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًّا على معظم المناطق، وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

الملابس الشتوية والحالة الجوية المعتبرة.. هذه توقعات الحصيني لـ"أجواء السبت" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-17 توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، حالة استقرار عام في أجواء المملكة، عدا بعض السحب الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية.



وقال "الحصيني": لا تلوح في الأفق حالة جوية معتبرة كما ترسمه النماذج العددية للطقس لمدة أسبوع قادم.



وأضاف: جهّزوا الملابس الشتوية، ويتوقع المزيد من الانخفاض في الحرارة على الوسطى والشمالية.



ومن جهتها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًّا على معظم المناطق، وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 12:44 PM

الملابس الشتوية والحالة الجوية المعتبرة.. هذه توقعات الحصيني لـ"أجواء السبت" الأرصاد تتوقع طقسًا مستقرًّا على معظم المناطق وسماء غائمة جزئيًّا بالمرتفعات





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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، حالة استقرار عام في أجواء المملكة، عدا بعض السحب الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية.



وقال "الحصيني": لا تلوح في الأفق حالة جوية معتبرة كما ترسمه النماذج العددية للطقس لمدة أسبوع قادم.



وأضاف: جهّزوا الملابس الشتوية، ويتوقع المزيد من الانخفاض في الحرارة على الوسطى والشمالية.



ومن جهتها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًّا على معظم المناطق، وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات مناطق عسير وجازان.