شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي؛ تخريج أربع دورات في "الحاسب الآلي" انعقدت في إدارة تقنية وأمن المعلومات بالقطاع الغربي. وتفصيلًا: شملت الدورات 15 ضابطًا، و30 فردًا من مختلف الوحدات؛ لتعليمهم وتدريبهم على أمن المعلومات وكيفية استخدام الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية ونظام القوى العاملة. وركّزت محاور التدريب على رفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجيَّة في بيئة العمل، بإشراف ومتابعة مستمرة من مدير تقنية وأمن المعلومات في الحرس الوطني بالقطاع الغربي، المقدم فني حسن قطان. وألقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح العريفي؛ كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بالحضور، ونوه خلالها إلى تكثيف وتطوير برامج التدريب في وزارة الحرس الوطني في مختلف التخصصات العسكرية؛ مما أسهم في إطار التعاون بين القطاعات العسكرية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وحث الركن "العريفي" في نهاية كلمته الخريجين على التفاني والإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح في جميع المجالات والتخصصات. وبعد ذلك أعلن المقدم فني محمد بن رويشد المطيري، النتيجة العامة للدورات؛ حيث حصل على المركز الأول في دورة الضباط الملازم أول سلطان بن علي الحارثي، وعلى المركز الثاني المقدم المهندس عمر بن عبدالعالي الحارثي، وعلى المركز الثالث الرائد عبدالعزيز بن مسلم العنزي، وحصل على شهادة شكر وتقدير بهذه الدورة العقيد رجاء بن عواض الشلوي. وفي دورات الأفراد حصل على المركز الأول لدورة نظام القوى العاملة للأفراد، وكيل الرقيب الحسن بن عبده البركاتي، وحصل على المراكز الأولى لدورتي الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية الوكيل رقيب عبدالرحمن بن عثمان جثيم، والجندي أول فهد بن حميد الشيخ.

بعد التنافس والإبداع.. "العريفي" ينوه بالتطوير ويكرم خريجي دورات الأمن متعب البقمي سبق 2020-01-02 شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي؛ تخريج أربع دورات في "الحاسب الآلي" انعقدت في إدارة تقنية وأمن المعلومات بالقطاع الغربي.



وتفصيلًا: شملت الدورات 15 ضابطًا، و30 فردًا من مختلف الوحدات؛ لتعليمهم وتدريبهم على أمن المعلومات وكيفية استخدام الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية ونظام القوى العاملة.



وركّزت محاور التدريب على رفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجيَّة في بيئة العمل، بإشراف ومتابعة مستمرة من مدير تقنية وأمن المعلومات في الحرس الوطني بالقطاع الغربي، المقدم فني حسن قطان.



وألقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح العريفي؛ كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بالحضور، ونوه خلالها إلى تكثيف وتطوير برامج التدريب في وزارة الحرس الوطني في مختلف التخصصات العسكرية؛ مما أسهم في إطار التعاون بين القطاعات العسكرية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.



وحث الركن "العريفي" في نهاية كلمته الخريجين على التفاني والإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح في جميع المجالات والتخصصات.



وبعد ذلك أعلن المقدم فني محمد بن رويشد المطيري، النتيجة العامة للدورات؛ حيث حصل على المركز الأول في دورة الضباط الملازم أول سلطان بن علي الحارثي، وعلى المركز الثاني المقدم المهندس عمر بن عبدالعالي الحارثي، وعلى المركز الثالث الرائد عبدالعزيز بن مسلم العنزي، وحصل على شهادة شكر وتقدير بهذه الدورة العقيد رجاء بن عواض الشلوي.



وفي دورات الأفراد حصل على المركز الأول لدورة نظام القوى العاملة للأفراد، وكيل الرقيب الحسن بن عبده البركاتي، وحصل على المراكز الأولى لدورتي الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية الوكيل رقيب عبدالرحمن بن عثمان جثيم، والجندي أول فهد بن حميد الشيخ.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441 06:54 PM

بعد التنافس والإبداع.. "العريفي" ينوه بالتطوير ويكرم خريجي دورات الأمن شملت عدد 15 ضابطًا و30 فردًا من مختلف الوحدات





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شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي؛ تخريج أربع دورات في "الحاسب الآلي" انعقدت في إدارة تقنية وأمن المعلومات بالقطاع الغربي.



وتفصيلًا: شملت الدورات 15 ضابطًا، و30 فردًا من مختلف الوحدات؛ لتعليمهم وتدريبهم على أمن المعلومات وكيفية استخدام الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية ونظام القوى العاملة.



وركّزت محاور التدريب على رفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجيَّة في بيئة العمل، بإشراف ومتابعة مستمرة من مدير تقنية وأمن المعلومات في الحرس الوطني بالقطاع الغربي، المقدم فني حسن قطان.



وألقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح العريفي؛ كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بالحضور، ونوه خلالها إلى تكثيف وتطوير برامج التدريب في وزارة الحرس الوطني في مختلف التخصصات العسكرية؛ مما أسهم في إطار التعاون بين القطاعات العسكرية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.



وحث الركن "العريفي" في نهاية كلمته الخريجين على التفاني والإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح في جميع المجالات والتخصصات.



وبعد ذلك أعلن المقدم فني محمد بن رويشد المطيري، النتيجة العامة للدورات؛ حيث حصل على المركز الأول في دورة الضباط الملازم أول سلطان بن علي الحارثي، وعلى المركز الثاني المقدم المهندس عمر بن عبدالعالي الحارثي، وعلى المركز الثالث الرائد عبدالعزيز بن مسلم العنزي، وحصل على شهادة شكر وتقدير بهذه الدورة العقيد رجاء بن عواض الشلوي.



وفي دورات الأفراد حصل على المركز الأول لدورة نظام القوى العاملة للأفراد، وكيل الرقيب الحسن بن عبده البركاتي، وحصل على المراكز الأولى لدورتي الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية الوكيل رقيب عبدالرحمن بن عثمان جثيم، والجندي أول فهد بن حميد الشيخ.