النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد التنافس والإبداع.. "العريفي" ينوه بالتطوير ويكرم خريجي دورات الأمن

شملت عدد 15 ضابطًا و30 فردًا من مختلف الوحدات

شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي؛ تخريج أربع دورات في "الحاسب الآلي" انعقدت في إدارة تقنية وأمن المعلومات بالقطاع الغربي.

وتفصيلًا: شملت الدورات 15 ضابطًا، و30 فردًا من مختلف الوحدات؛ لتعليمهم وتدريبهم على أمن المعلومات وكيفية استخدام الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية ونظام القوى العاملة.

وركّزت محاور التدريب على رفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجيَّة في بيئة العمل، بإشراف ومتابعة مستمرة من مدير تقنية وأمن المعلومات في الحرس الوطني بالقطاع الغربي، المقدم فني حسن قطان.

وألقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح العريفي؛ كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بالحضور، ونوه خلالها إلى تكثيف وتطوير برامج التدريب في وزارة الحرس الوطني في مختلف التخصصات العسكرية؛ مما أسهم في إطار التعاون بين القطاعات العسكرية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وحث الركن "العريفي" في نهاية كلمته الخريجين على التفاني والإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح في جميع المجالات والتخصصات.

وبعد ذلك أعلن المقدم فني محمد بن رويشد المطيري، النتيجة العامة للدورات؛ حيث حصل على المركز الأول في دورة الضباط الملازم أول سلطان بن علي الحارثي، وعلى المركز الثاني المقدم المهندس عمر بن عبدالعالي الحارثي، وعلى المركز الثالث الرائد عبدالعزيز بن مسلم العنزي، وحصل على شهادة شكر وتقدير بهذه الدورة العقيد رجاء بن عواض الشلوي.

وفي دورات الأفراد حصل على المركز الأول لدورة نظام القوى العاملة للأفراد، وكيل الرقيب الحسن بن عبده البركاتي، وحصل على المراكز الأولى لدورتي الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية الوكيل رقيب عبدالرحمن بن عثمان جثيم، والجندي أول فهد بن حميد الشيخ.

اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بعد التنافس والإبداع.. "العريفي" ينوه بالتطوير ويكرم خريجي دورات الأمن
سبق

شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي؛ تخريج أربع دورات في "الحاسب الآلي" انعقدت في إدارة تقنية وأمن المعلومات بالقطاع الغربي.

وتفصيلًا: شملت الدورات 15 ضابطًا، و30 فردًا من مختلف الوحدات؛ لتعليمهم وتدريبهم على أمن المعلومات وكيفية استخدام الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية ونظام القوى العاملة.

وركّزت محاور التدريب على رفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجيَّة في بيئة العمل، بإشراف ومتابعة مستمرة من مدير تقنية وأمن المعلومات في الحرس الوطني بالقطاع الغربي، المقدم فني حسن قطان.

وألقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح العريفي؛ كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بالحضور، ونوه خلالها إلى تكثيف وتطوير برامج التدريب في وزارة الحرس الوطني في مختلف التخصصات العسكرية؛ مما أسهم في إطار التعاون بين القطاعات العسكرية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وحث الركن "العريفي" في نهاية كلمته الخريجين على التفاني والإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح في جميع المجالات والتخصصات.

وبعد ذلك أعلن المقدم فني محمد بن رويشد المطيري، النتيجة العامة للدورات؛ حيث حصل على المركز الأول في دورة الضباط الملازم أول سلطان بن علي الحارثي، وعلى المركز الثاني المقدم المهندس عمر بن عبدالعالي الحارثي، وعلى المركز الثالث الرائد عبدالعزيز بن مسلم العنزي، وحصل على شهادة شكر وتقدير بهذه الدورة العقيد رجاء بن عواض الشلوي.

وفي دورات الأفراد حصل على المركز الأول لدورة نظام القوى العاملة للأفراد، وكيل الرقيب الحسن بن عبده البركاتي، وحصل على المراكز الأولى لدورتي الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية الوكيل رقيب عبدالرحمن بن عثمان جثيم، والجندي أول فهد بن حميد الشيخ.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
06:54 PM

بعد التنافس والإبداع.. "العريفي" ينوه بالتطوير ويكرم خريجي دورات الأمن

شملت عدد 15 ضابطًا و30 فردًا من مختلف الوحدات

A A A
متعب البقمي - جدة
0
1,056

شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي؛ تخريج أربع دورات في "الحاسب الآلي" انعقدت في إدارة تقنية وأمن المعلومات بالقطاع الغربي.

وتفصيلًا: شملت الدورات 15 ضابطًا، و30 فردًا من مختلف الوحدات؛ لتعليمهم وتدريبهم على أمن المعلومات وكيفية استخدام الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية ونظام القوى العاملة.

وركّزت محاور التدريب على رفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجيَّة في بيئة العمل، بإشراف ومتابعة مستمرة من مدير تقنية وأمن المعلومات في الحرس الوطني بالقطاع الغربي، المقدم فني حسن قطان.

وألقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الغربي المكلف، اللواء ركن صالح العريفي؛ كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بالحضور، ونوه خلالها إلى تكثيف وتطوير برامج التدريب في وزارة الحرس الوطني في مختلف التخصصات العسكرية؛ مما أسهم في إطار التعاون بين القطاعات العسكرية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وحث الركن "العريفي" في نهاية كلمته الخريجين على التفاني والإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح في جميع المجالات والتخصصات.

وبعد ذلك أعلن المقدم فني محمد بن رويشد المطيري، النتيجة العامة للدورات؛ حيث حصل على المركز الأول في دورة الضباط الملازم أول سلطان بن علي الحارثي، وعلى المركز الثاني المقدم المهندس عمر بن عبدالعالي الحارثي، وعلى المركز الثالث الرائد عبدالعزيز بن مسلم العنزي، وحصل على شهادة شكر وتقدير بهذه الدورة العقيد رجاء بن عواض الشلوي.

وفي دورات الأفراد حصل على المركز الأول لدورة نظام القوى العاملة للأفراد، وكيل الرقيب الحسن بن عبده البركاتي، وحصل على المراكز الأولى لدورتي الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية الوكيل رقيب عبدالرحمن بن عثمان جثيم، والجندي أول فهد بن حميد الشيخ.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,250
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة