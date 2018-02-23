النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقعات بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة

الإنذار المبكر تبدأ الحالة اليوم الساعة 11 وتستمر حتى الأحد الساعة الواحدة

توقع الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة، تسبق بنشاط في الرياح السطحية، تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة، تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو مترين على منطقة المدينة المنورة.

وأضاف "النظام" أن الحالة تشمل الأجزاء الساحلية التابعة لمنطقة المدينة المنورة وتبدأ الحالة الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة الواحدة من ظهر الأحد المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توقعات بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة
سبق

توقع الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة، تسبق بنشاط في الرياح السطحية، تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة، تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو مترين على منطقة المدينة المنورة.

وأضاف "النظام" أن الحالة تشمل الأجزاء الساحلية التابعة لمنطقة المدينة المنورة وتبدأ الحالة الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة الواحدة من ظهر الأحد المقبل.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:45 AM

توقعات بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة

الإنذار المبكر تبدأ الحالة اليوم الساعة 11 وتستمر حتى الأحد الساعة الواحدة

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
248

توقع الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة، تسبق بنشاط في الرياح السطحية، تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة، تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو مترين على منطقة المدينة المنورة.

وأضاف "النظام" أن الحالة تشمل الأجزاء الساحلية التابعة لمنطقة المدينة المنورة وتبدأ الحالة الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة الواحدة من ظهر الأحد المقبل.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة