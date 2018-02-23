توقع الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة، تسبق بنشاط في الرياح السطحية، تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة، تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو مترين على منطقة المدينة المنورة. وأضاف "النظام" أن الحالة تشمل الأجزاء الساحلية التابعة لمنطقة المدينة المنورة وتبدأ الحالة الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة الواحدة من ظهر الأحد المقبل.

توقعات بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة ماجد الرفاعي سبق 2018-02-23 توقع الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة، تسبق بنشاط في الرياح السطحية، تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة، تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو مترين على منطقة المدينة المنورة.



وأضاف "النظام" أن الحالة تشمل الأجزاء الساحلية التابعة لمنطقة المدينة المنورة وتبدأ الحالة الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة الواحدة من ظهر الأحد المقبل.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439 01:45 AM

توقعات بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة الإنذار المبكر تبدأ الحالة اليوم الساعة 11 وتستمر حتى الأحد الساعة الواحدة





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توقع الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة، تسبق بنشاط في الرياح السطحية، تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة، تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو مترين على منطقة المدينة المنورة.



وأضاف "النظام" أن الحالة تشمل الأجزاء الساحلية التابعة لمنطقة المدينة المنورة وتبدأ الحالة الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة الواحدة من ظهر الأحد المقبل.