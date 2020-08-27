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مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

"مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 97825 بينهم 68713 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، عن تسجيل 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 97825 حالة, فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 68713 حالة, مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5317 حالة.

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مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، عن تسجيل 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 97825 حالة, فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 68713 حالة, مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5317 حالة.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
01:47 AM

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

"مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 97825 بينهم 68713 متعافيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، عن تسجيل 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 97825 حالة, فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 68713 حالة, مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5317 حالة.

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