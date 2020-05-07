ملتقى "العنود" يبحث التداعیات الاقتصادیة لكورونا على الأوقاف بالمملكة.. الأثر والحلول

توصل إلى 15 توصية.. بمشاركة نخبة من الخبراء وحضور 1000 مشارك افتراضياً
أقامت مؤسسة الأمیرة العنود الخیریة ممثلة في مركز الأمیرة العنود للأوقاف ملتقى افتراضیاً بعنوان "التداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربیة السعودیة: الأثر والحلول"، وذلك مساء الأربعاء 13 رمضان 1441ھـ الموافق 6 مایو 2020م من الساعة العاشرة مساء وحتى الواحدة صباحاً من الیوم التالي في لیلة من لیالي رمضان المبارك.
وتفصيلاً، حظي الملتقى برعایة كریمة من الأمیر سعود بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود نائب رئیس مجلس الأمناء ورئیس اللجنة التنفیذیة بمؤسسة الأمیرة العنود الخیریة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثین في مجال الاقتصاد والاستثمار والأوقاف، وحضر الملتقى أكثر من 1000 مشارك ومشاركة.
ويهدف الملتقى الذي أقیم والعالم یشهد تداعیات اقتصادیة كبیرة بسبب جائحة كورونا "كوفید-19"، إلى تشخیص الوضع الراھن للتداعیات الاقتصادیة على أصول الأوقاف واستثماراتھا، وتوعیة المؤسسات الوقفیة بالتدابیر الوقائیة من التداعیات والآثار المتوقعة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجھة آثار جائحة كورونا على الأوقاف.
وتناول الملتقى عدة محاور، ھي: التداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا محلیاً ودولیاً، والتداعیات الاقتصادیة على أصول الأوقاف واستثماراتھا، والحلول المقترحة لمواجھة الآثار الاقتصادیة على الأوقاف.
وحظي الملتقى بكلمة صاحب السمو الملكي الأمیر سعود بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود نائب رئیس مجلس الأمناء ورئیس اللجنة التنفیذیة بمؤسسة الأمیرة العنود الخیریة، وكلمة الشیخ محمد بن حسن آل الشیخ عضو ھیئة كبار العلماء وعضو مجلس الأمناء بالمؤسسة ورئیس مجلس إدارة مركز الأمیرة العنود للأوقاف، وكلمة الأمین العام لمؤسسة الأمیرة العنود الخیریة الدكتور یوسف بن عثمان الحزیم.
كما حظي الملتقى أيضاً بمشاركة ستة خبراء قدموا أوراقا علمیة في محاور الملتقى وھم كل من: الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي أستاذ الاقتصاد المشارك في معھد الدراسات الدبلوماسیة وخبیر اقتصادي في صندوق النقد الدولي، ومساعد وزیر المالیة للشؤون المالیة الدولیة والسیاسات المالیة عبدالعزیز بن متعب الرشید، والرئیس التنفیذي لشركة أوقاف للاستثمار ھیثم بن محمد الفایز، وغانم الغانم رئیس جمعیة المحللین المالیین في المملكة العربیة السعودیة، والدكتور یوسف بن عثمان الحزیم الأمین العام لمؤسسة الأمیرة العنود الخیریة، والرئیس التنفیذي لمؤسسة العنود للاستتثمار، وعمار بن أحمد شطا رئیس اللجنة الاستشاریة للھیئة العامة للأوقاف.
وناقش المشاركون مجموعة من القضایا المتعلقة بالتداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا على الأوقاف واستثماراتھا والحلول المقترحة لمواجھتھا، وأشاد المشاركون بجھود حكومة المملكة العربیة السعودیة ودعمھا الكبیر للاقتصاد والمجتمع، والتي كانت سمة بارزة للعیان في العالم، في مختلف المجالات، ونموذجا رائدا یجسد الاھتمام بالإنسان والقیم الأخلاقیة، وفق أفضل الممارسات العلمیة والعملیة، كما كان للأوقاف والقطاع غیر الربحي في المملكة العربیة السعودیة جھود كبیرة في معالجة ھذه الآثار وترمیمھا، حیث سعت المؤسسات الوقفیة والمانحة في دعم المبادرات في ھذا المجال، استجابة لتنامي الطلب والاحتیاج المجتمعي. وبھذه المناسبة یتقدم المشاركون بالشكر الجزیل لمقام خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز حفظھ الله، وولي عھده الأمین صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز حفظه الله.
وخلص الملتقى إلى التوصیات التالیة:
1. الإفادة من تجربة المملكة العربیة السعودیة محلیاً ودولیاً في السیاسة الاقتصادیة والاحترازات الوقائیة لجائحة كورونا (كوفید-19).
2. الإفادة من الھیئة العامة للأوقاف ممثلة في ذراعھا الاستثماري شركة أوقاف للاستثمار في رسم خارطة طریق للمؤسسات الوقفیة في استراتیجیة الاستثمار المستقبلي وفق التطورات الاقتصادیة.
3. الإفادة من تجارب المؤسسات الوقفیة العالمیة في إدارة الاستثمار والصرف، والتصدي للجوائح والأزمات.
أقامت مؤسسة الأمیرة العنود الخیریة ممثلة في مركز الأمیرة العنود للأوقاف ملتقى افتراضیاً بعنوان "التداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربیة السعودیة: الأثر والحلول"، وذلك مساء الأربعاء 13 رمضان 1441ھـ الموافق 6 مایو 2020م من الساعة العاشرة مساء وحتى الواحدة صباحاً من الیوم التالي في لیلة من لیالي رمضان المبارك.
وتفصيلاً، حظي الملتقى برعایة كریمة من الأمیر سعود بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود نائب رئیس مجلس الأمناء ورئیس اللجنة التنفیذیة بمؤسسة الأمیرة العنود الخیریة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثین في مجال الاقتصاد والاستثمار والأوقاف، وحضر الملتقى أكثر من 1000 مشارك ومشاركة.
ويهدف الملتقى الذي أقیم والعالم یشهد تداعیات اقتصادیة كبیرة بسبب جائحة كورونا "كوفید-19"، إلى تشخیص الوضع الراھن للتداعیات الاقتصادیة على أصول الأوقاف واستثماراتھا، وتوعیة المؤسسات الوقفیة بالتدابیر الوقائیة من التداعیات والآثار المتوقعة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجھة آثار جائحة كورونا على الأوقاف.
وتناول الملتقى عدة محاور، ھي: التداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا محلیاً ودولیاً، والتداعیات الاقتصادیة على أصول الأوقاف واستثماراتھا، والحلول المقترحة لمواجھة الآثار الاقتصادیة على الأوقاف.
وحظي الملتقى بكلمة صاحب السمو الملكي الأمیر سعود بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود نائب رئیس مجلس الأمناء ورئیس اللجنة التنفیذیة بمؤسسة الأمیرة العنود الخیریة، وكلمة الشیخ محمد بن حسن آل الشیخ عضو ھیئة كبار العلماء وعضو مجلس الأمناء بالمؤسسة ورئیس مجلس إدارة مركز الأمیرة العنود للأوقاف، وكلمة الأمین العام لمؤسسة الأمیرة العنود الخیریة الدكتور یوسف بن عثمان الحزیم.
كما حظي الملتقى أيضاً بمشاركة ستة خبراء قدموا أوراقا علمیة في محاور الملتقى وھم كل من: الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي أستاذ الاقتصاد المشارك في معھد الدراسات الدبلوماسیة وخبیر اقتصادي في صندوق النقد الدولي، ومساعد وزیر المالیة للشؤون المالیة الدولیة والسیاسات المالیة عبدالعزیز بن متعب الرشید، والرئیس التنفیذي لشركة أوقاف للاستثمار ھیثم بن محمد الفایز، وغانم الغانم رئیس جمعیة المحللین المالیین في المملكة العربیة السعودیة، والدكتور یوسف بن عثمان الحزیم الأمین العام لمؤسسة الأمیرة العنود الخیریة، والرئیس التنفیذي لمؤسسة العنود للاستتثمار، وعمار بن أحمد شطا رئیس اللجنة الاستشاریة للھیئة العامة للأوقاف.
وناقش المشاركون مجموعة من القضایا المتعلقة بالتداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا على الأوقاف واستثماراتھا والحلول المقترحة لمواجھتھا، وأشاد المشاركون بجھود حكومة المملكة العربیة السعودیة ودعمھا الكبیر للاقتصاد والمجتمع، والتي كانت سمة بارزة للعیان في العالم، في مختلف المجالات، ونموذجا رائدا یجسد الاھتمام بالإنسان والقیم الأخلاقیة، وفق أفضل الممارسات العلمیة والعملیة، كما كان للأوقاف والقطاع غیر الربحي في المملكة العربیة السعودیة جھود كبیرة في معالجة ھذه الآثار وترمیمھا، حیث سعت المؤسسات الوقفیة والمانحة في دعم المبادرات في ھذا المجال، استجابة لتنامي الطلب والاحتیاج المجتمعي. وبھذه المناسبة یتقدم المشاركون بالشكر الجزیل لمقام خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز حفظھ الله، وولي عھده الأمین صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز حفظه الله.
وخلص الملتقى إلى التوصیات التالیة:
1. الإفادة من تجربة المملكة العربیة السعودیة محلیاً ودولیاً في السیاسة الاقتصادیة والاحترازات الوقائیة لجائحة كورونا (كوفید-19).
2. الإفادة من الھیئة العامة للأوقاف ممثلة في ذراعھا الاستثماري شركة أوقاف للاستثمار في رسم خارطة طریق للمؤسسات الوقفیة في استراتیجیة الاستثمار المستقبلي وفق التطورات الاقتصادیة.
3. الإفادة من تجارب المؤسسات الوقفیة العالمیة في إدارة الاستثمار والصرف، والتصدي للجوائح والأزمات.
أقامت مؤسسة الأمیرة العنود الخیریة ممثلة في مركز الأمیرة العنود للأوقاف ملتقى افتراضیاً بعنوان "التداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربیة السعودیة: الأثر والحلول"، وذلك مساء الأربعاء 13 رمضان 1441ھـ الموافق 6 مایو 2020م من الساعة العاشرة مساء وحتى الواحدة صباحاً من الیوم التالي في لیلة من لیالي رمضان المبارك.
وتفصيلاً، حظي الملتقى برعایة كریمة من الأمیر سعود بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود نائب رئیس مجلس الأمناء ورئیس اللجنة التنفیذیة بمؤسسة الأمیرة العنود الخیریة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثین في مجال الاقتصاد والاستثمار والأوقاف، وحضر الملتقى أكثر من 1000 مشارك ومشاركة.
ويهدف الملتقى الذي أقیم والعالم یشهد تداعیات اقتصادیة كبیرة بسبب جائحة كورونا "كوفید-19"، إلى تشخیص الوضع الراھن للتداعیات الاقتصادیة على أصول الأوقاف واستثماراتھا، وتوعیة المؤسسات الوقفیة بالتدابیر الوقائیة من التداعیات والآثار المتوقعة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجھة آثار جائحة كورونا على الأوقاف.
وتناول الملتقى عدة محاور، ھي: التداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا محلیاً ودولیاً، والتداعیات الاقتصادیة على أصول الأوقاف واستثماراتھا، والحلول المقترحة لمواجھة الآثار الاقتصادیة على الأوقاف.
وحظي الملتقى بكلمة صاحب السمو الملكي الأمیر سعود بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود نائب رئیس مجلس الأمناء ورئیس اللجنة التنفیذیة بمؤسسة الأمیرة العنود الخیریة، وكلمة الشیخ محمد بن حسن آل الشیخ عضو ھیئة كبار العلماء وعضو مجلس الأمناء بالمؤسسة ورئیس مجلس إدارة مركز الأمیرة العنود للأوقاف، وكلمة الأمین العام لمؤسسة الأمیرة العنود الخیریة الدكتور یوسف بن عثمان الحزیم.
كما حظي الملتقى أيضاً بمشاركة ستة خبراء قدموا أوراقا علمیة في محاور الملتقى وھم كل من: الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي أستاذ الاقتصاد المشارك في معھد الدراسات الدبلوماسیة وخبیر اقتصادي في صندوق النقد الدولي، ومساعد وزیر المالیة للشؤون المالیة الدولیة والسیاسات المالیة عبدالعزیز بن متعب الرشید، والرئیس التنفیذي لشركة أوقاف للاستثمار ھیثم بن محمد الفایز، وغانم الغانم رئیس جمعیة المحللین المالیین في المملكة العربیة السعودیة، والدكتور یوسف بن عثمان الحزیم الأمین العام لمؤسسة الأمیرة العنود الخیریة، والرئیس التنفیذي لمؤسسة العنود للاستتثمار، وعمار بن أحمد شطا رئیس اللجنة الاستشاریة للھیئة العامة للأوقاف.
وناقش المشاركون مجموعة من القضایا المتعلقة بالتداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا على الأوقاف واستثماراتھا والحلول المقترحة لمواجھتھا، وأشاد المشاركون بجھود حكومة المملكة العربیة السعودیة ودعمھا الكبیر للاقتصاد والمجتمع، والتي كانت سمة بارزة للعیان في العالم، في مختلف المجالات، ونموذجا رائدا یجسد الاھتمام بالإنسان والقیم الأخلاقیة، وفق أفضل الممارسات العلمیة والعملیة، كما كان للأوقاف والقطاع غیر الربحي في المملكة العربیة السعودیة جھود كبیرة في معالجة ھذه الآثار وترمیمھا، حیث سعت المؤسسات الوقفیة والمانحة في دعم المبادرات في ھذا المجال، استجابة لتنامي الطلب والاحتیاج المجتمعي. وبھذه المناسبة یتقدم المشاركون بالشكر الجزیل لمقام خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز حفظھ الله، وولي عھده الأمین صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز حفظه الله.
وخلص الملتقى إلى التوصیات التالیة:
1. الإفادة من تجربة المملكة العربیة السعودیة محلیاً ودولیاً في السیاسة الاقتصادیة والاحترازات الوقائیة لجائحة كورونا (كوفید-19).
2. الإفادة من الھیئة العامة للأوقاف ممثلة في ذراعھا الاستثماري شركة أوقاف للاستثمار في رسم خارطة طریق للمؤسسات الوقفیة في استراتیجیة الاستثمار المستقبلي وفق التطورات الاقتصادیة.
3. الإفادة من تجارب المؤسسات الوقفیة العالمیة في إدارة الاستثمار والصرف، والتصدي للجوائح والأزمات.