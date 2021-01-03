اكتفاء ذاتي وتوفير سلع وخدمات.. هنا أبرز إنجازات "الزراعة والمياه" في 2020

رصد لما تحقق في 4 قطاعات رئيسة شملت الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة فيديوجرافيك، عن أبرز منجزات عام 2020.

وأكدت الوزارة، خلال الفيديوجرافيك، أن هناك 4 قطاعات رئيسة شملت المياه والزراعة والبيئة والثروة الحيوانية شهدت عديداً من الإنجازات خلال العام المنقضي، ففي قطاع البيئة اعتمدت الوزارة نظام البيئة بزيادة عدد المتنزهات الوطنية ومساحاتها بأكثر من 20 ضعفاً؛ لتتجاوز المليون هكتار حالياً، فيما أطلقت الوزارة مبادرة لزراعة 10 ملايين شجرة بنهاية أبريل 2021.

وواصلت الوزارة توسعاتها في حملة نثر البذور بنثر نحو 5 أطنان من بذور الأشجار، مع إعادة هيكلة قطاع إدارة النفايات مع إطلاق المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في المملكة وإعادة هيكلة قطاع البيئة من خلال تأسيس 5 مراكز بيئية وصندوق البيئة.

وفي منظومة المياه، أوضحت الوزارة -بحسب الفيديوجرافيك- على صفحتها الرئيسة بـ"تويتر"، أنه تم إعداد خطة العرض والطلب على المياه في القطاع الحضري لكل التجمعات السكانية حتى عام 2050، مع تنفيذ 31 سداً ليصل عدد السدود إلى 563 سداً بسعة تخزينية تصل إلى 2.6مليار م3.

وأقرّت الوزارة نظام المياه الذي ينظّم شئونها والحقوق المتعلقة بها مع زيادة المياه التي تم توزيعها لتتجاوز 10.2 مليار م3يومياً، وارتفعت كمية المياه المعالجة لتبلغ 5.1 مليار م3 يوميا، مع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لـ 6.4 مليون مستفيد، وتصريف 1.2 مليار م3 من مياه السدود للتنمية الزراعية، مع تجاوز تغطية شبكة المياه في عام 2020، 83.6%، بينما تجاوزت نسبة تغطية الصرف الصحي 57.9%.

وتمّ خلال العام خدمة أكثر من 800 ألف مستفيد جديد بخدمات المياه، وأكثر من 750 ألف مستفيد بالصرف الصحي، وارتفع حجم إنتاج المياه المحلاة إلى أكثر من 7.5 مليون م3 يومياً، فيما سجّل قطاع التحلية رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة أقل من 2.75 ك و/س /م3، وتم استبدال 5 منظمات إنتاج للمياه لخفض التكلفة إلى 50%، وتحقيق وفر مالي 8.8 مليار ريال سنوياً.

وفي قطاع الزراعة، حدّدت الوزارة إستراتيجية الأمن الغذائي بـ 8 سلع أساسية، إضافة إلى 11 سلعة مكملة لها خلال جائحة كورونا، وقفز معدل الإقراض المقدم من الصندوق الزراعي إلى 3.7 مليار ريال بنهاية 2020.

وبلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن ومن منتجات الخضار خلال العام، 65%، وارتفع حجم صادرات التمور مع تحقيق 80% من المستهدف للوصول إلى 200 ألف طن بنهاية 2020.

وزاد إنتاج الاستزراع السمكي إلى 100 ألف طن، وإنتاج الزراعة العضوية إلى 70 ألف طن، ودعمت الوزارة المؤسسة العامة للحبوب بمبلغ تجاوز المليار ريال لزيادة المخزون الستراتيجي وانخفضت مساحة زراعة الأعلاف واستهلاك المياه 66% مقارنة بـ 2015 وحقق القطاع الزراعي 61.4 مليار ريال بما يعادل 2.33% من الناتج المحلي الإجمالي، وحقق 4.02 % من الناتج المحلي غير النفطي في 2019.

وفي مجال الثروة الحيوانية، ارتفع عدد مراكز التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية إلى 4 مراكز، وبلغت نسبة التسجيل والترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية الإبل 95%.

وزادت نسبة التغطية من الخدمات البيطرية 50% في جميع المناطق، وتمّ تحسين الكفاءة التشغيلية للمحاجر والمنافذ ورفع مستوى التجهيزات، وارتفع معدل الاكتفاء الذاتي بنحو 60%، فيما ارتفعت نسبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات إلى 40%.